Coração de “Delpo” leva-o aos quartos-de-final

Uma aspirina e uma injecção de confiança por parte do público permitiram a Juan Martín del Potro vencer um encontro épico nos oitavos-de-final do Open dos EUA. O argentino sentiu-se mal no início da partida, o que, somado à qualidade do adversário, Dominic Thiem, criou enormes dificuldades ao campeão do Open de 2009. Mas, depois de salvar dois match-points com ases consecutivos, Del Potro partiu para uma fantástica vitória, a segunda da carreira após perder os dois primeiros sets.

“Pensei em desistir a meio do segundo set; não conseguia respirar, nem mexer-me e o Thiem estava a ganhar facilmente. Tenho estado doente nos últimos dois dias mas vim para tentar dar o melhor que podia e quando vi o público a puxar por mim… lutei”, resumiu “Delpo” (28.º no ranking), após vencer, por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (7/1) e 6-4, em 3h30m.

Thiem (8.º) teve as suas oportunidades (dois match-points, a 4-5 do quarto set) e nunca deixou de se bater pela vitória, como quando recuperou de 0-40 para fazer o 3-3 no set decisivo. E ainda salvou um match-point no derradeiro jogo, mas não evitou a vitória de Del Potro.

Nos quartos-de-final, o público vai estar mais dividido, pois “Delpo” vai jogar com Roger Federer, a quem ganhou nos EUA na final de 2009, mas que não vence desde 2013. “Todos gostam do Roger, eu também. Sei como terei de jogar se quiser ter uma hipótese, mas vamos ver como estarei fisicamente”, adiantou.

Enquanto Del Potro recuperava no marcador, Federer ia vencendo Philipp Kohlschreiber, por 6-4, 6-2 e 7-5, assinando 11 ases de um total de 39 winners e cometendo 20 erros não forçados, sem nunca ter enfrentado um break-point.

Antes, Andrey Rublev (53.º) tornou-se no mais novo quarto-finalista do Open dos EUA desde 2001, ao eliminar David Goffin (14.º), por 7-5, 7-6 (7/3) e 6-3. Esta foi a segunda vitória do russo de 19 anos sobre um top 10 neste torneio, depois de afastar Grigor Dimitrov (9.º) e antes de enfrentar Rafael Nadal.

O campeão do Millennium Estoril Open, Pablo Carreño Busta (19.º), foi o primeiro a qualificar-se para as meias-finais ao afastar, nesta terça-feira, o argentino Diego Schwartzman (33.º), por 6-4, 6-4 e 6-2.

Na prova feminina, os EUA vão ter quatro representantes nos “quartos”, um máximo desde 2002. Na segunda-feira, Madison Keys juntou-se a Venus, Sloane Stephens e Coco Vandeweghe, depois de derrotar a ucraniana Elina Svitolina (4.ª), por 7-6 (7

2), 1-6 e 6-4. Keys vai agora defrontar a estoniana Kaia Kanepi (418.º), enquanto Vandeweghe marcou encontro com a líder do ranking, Karolina Pliskova.

Nas meias-finais está já Stephens (83.ª), que recuperou de 1-3 no set decisivo para vencer Anastasija Sevastova (17.ª), por 6-3, 3-6 e 7-6 (7/4).

