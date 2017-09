Dan Brown virá a Lisboa em Outubro lançar Origem

O escritor norte-americano Dan Brown virá a Lisboa apresentar o seu novo livro, Origem (Bertrand), que chega às livrarias portuguesas a 4 de Outubro (um dia depois da sua chegada ao mercado de língua inglesa). O autor de O Código da Vinci apresentará o romance na tarde de 15 de Outubro no Centro Cultural de Belém, num evento aberto ao público e com entrada gratuita. O livro, cuja acção decorre em Espanha nas cidades de Bilbau, Barcelona, Madrid e Sevilha, é marcado pelo regresso da personagem Robert Langdon, professor de simbologia e iconologia religiosa da Universidade de Harvard, e tenta responder às perguntas: "De onde vimos? Para onde vamos?".

Dan Brown, cujos livros estão traduzidos em 56 línguas, chegará a Lisboa vindo da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha (a mais importante do sector), onde um dia antes será entrevistado ao vivo pelo jornalista e apresentador Alf Mentzer num evento para 1800 convidados, editores e jornalistas que contará com uma leitura de excertos do livro pelo actor alemão Wolfram Koch. De Lisboa, o autor de thrillers mais popular do mundo segue para Barcelona, onde terá lugar o lançamento mundial da obra, que inclui um jantar.

Origem começa no Museu Guggenheim de Bilbau, onde um antigo aluno de Langdon revelará uma descoberta que "mudará para sempre o rosto da ciência", segundo a sinopse do livro. Ao lado do protagonista estará, como sempre, uma personagem feminina que o ajudará a resolver um mistério e a desvendar um segredo: neste caso, Ambra Vidal, directora do Guggenheim.

O livro já está disponível em pré-venda nas lojas online portuguesas e conta com uma edição especial e limitada, de capa dura, para as compras efectuadas através da Internet. A escolha desta capa foi feita através de uma votação online dos leitores.

