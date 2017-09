Peixe dos anos 90

No Guardian Robin McKie diz que nas águas cada vez menos frias do Reino Unido, cada vez se apanham menos bacalhaus, linguados e arincas. Por causa da subida de temperatura esses peixes fogem para a Islândia, onde são pescados para exportar para o Reino Unido. Isto chateia o Reino Unido porque, quando é ele a pescá-lo, exporta-o para a Europa continental, a que eles chamam continent.

Se acha que isso não faz sentido, seja bem-vindo ao mundo das pescas. A previsão é feita pela revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. Diz-se, por exemplo, que os pregados não podem fugir porque vivem na areia. Mas os linguados conseguem rumar para a Islândia?

O relatório avisa que também virão benefícios. De há uns anos para cá cada vez se pescam mais chocos e sardinhas no Reino Unido. Não é para ser paranóico mas estarão estes apreciadíssimos petiscos a fugir de Portugal?

Prevê-se que daqui a “poucas décadas” as águas do Reino Unido parecer-se-ão com as águas de “Portugal continental durante os anos 90”. Concretamente estão à espera de pescar peixe-galo e salmonetes. Quem não se lembra da fartura de peixe-galo e salmonetes que havia nos anos 90? Teremos de começar já a despedir-nos desses peixinhos?

Estamos a ver o “Brexit” mal parado se tivermos de importar do Reino Unido todo o peixe que era típico da nossa costa. Com que peixe ficaremos nós? Com o que foge de Marrocos, da Mauritânia e do Senegal? Deixará de vir de avião? Nadará até Portugal? Que se há-de fazer?

