O caminho à nossa frente

5 de Março de 1990, edição número um. Na primeira primeira página do PÚBLICO, Cunhal fazia um juramento a Adelino Gomes: “Se há partidos que deixam de ser comunistas, este não vai deixar”. Rosa Mota tinha as malas feitas para o exílio nos EUA. O PSD de Cavaco dividia-se com a “TV da Igreja”, que ainda não era a TVI, só um espaço prometido na RTP2.

Ontem, 3 de Setembro de 2017, quando nos levantávamos para lançar a edição 10.000 do PÚBLICO, Kim Jong-un fazia um teste com a bomba H, desafiando o mundo com o medo do nuclear. O sismólogo Steven Gibbons mediu o impacto da bomba e escreveu um tweet para a história: “oh fuck”. Por cá, não é Rosa Mota que vai para os EUA, mas Madonna que compra casa em Lisboa. O PCP, que ainda é comunista, já apoia um Governo do PS. E a TVI já deixou de ser da Igreja e está a caminho de ser francesa.

O país mudou muito, o mundo deu muitas voltas, mas a verdade é que Portugal precisa mais (e não menos) do jornalismo de referência. Porque o fim da história foi, afinal, apenas um intervalo; porque a paz não foi definitiva; porque as democracias, até a do maior país do mundo, se revelaram permeáveis; porque o debate público se tornou mais barulhento com a Internet e as redes sociais; porque só a imprensa de referência nos ajuda a perceber tudo isto.

Aqui, no PÚBLICO, passámos por estas 10.000 edições mantendo os princípios que lhe prometíamos no dia 1: rigor, profundidade, independência, pluralismo, transparência. Mas fizemos mais do que isso: demos-lhe suplementos de qualidade, áreas que mais ninguém cobre, o primeiro site de informação.

Sabemos que não chega, que este jornal nasceu para ser sempre melhor. Por isso, preparamos o dia de amanhã. E deixamos-lhe um convite para que se junte a nós no próximo sábado, no “Festival P”, numa das principais praças de Lisboa. Para conversar consigo, para o conhecer, para o ouvir. Para aprender, para se divertir.

É só mais um passo na sua direcção, mas há outros a caminho. Como o novo site do PÚBLICO, que lhe vamos mostrar no “Festival P” em primeira mão. Como o novo site dedicado às cidades, que chegará também em breve. Como as nossas novas apostas editoriais, que daqui a uns meses se mostrarão, sempre conscientes de que, para continuarmos a merecer a sua confiança, teremos sempre que melhorar.

Hoje, aqui no PÚBLICO, celebramos. Celebramos o que já passámos e fizemos com muito prazer (ora veja o suplemento especial e veja quanto). E celebramos o que ainda vem, porque o mundo será seguramente muito diferente daqui a 10.000 edições. O PÚBLICO aqui estará, para lhe contar.

