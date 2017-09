Incêndio em suinicultura no concelho de Beja matou 234 porcos

O incêndio que deflagrou no domingo numa suinicultura no Monte da Preguiça, na freguesia de Baleizão, concelho de Beja, provocou a morte de 234 porcos, disse nesta segunda-feira à agência Lusa fonte da GNR.

Os 234 porcos mortos são todos os que estavam na estrutura da suinicultura atingida pelo fogo, explicou o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, capitão Daniel Ferreira. Segundo o oficial, a GNR pediu a comparência da Polícia Judiciária no local para averiguar se há indícios de crime.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à Lusa que o incêndio, cujo alerta foi dado no domingo às 18h56, atingiu a estrutura, a qual "foi consumida" pelas chamas e "abateu", com os animais no interior.

O combate às chamas, que foram consideradas extintas às 20h25, mobilizou 24 operacionais, apoiados por sete viaturas, das corporações de bombeiros de Beja, Ferreira do Alentejo e Serpa e da GNR.

