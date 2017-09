Para mim, é o jornal preferido. Dos jornais portugueses, aquele que escolho para ler todos os dias é o PÚBLICO. Encontro notícias sobre o que se passou no dia anterior, no país ou internacionalmente. Procuro as páginas de Cultura. O jornal cobre as áreas em que eu penso.

PUB

Umas vezes estou de acordo com o que é escrito, outras não, mas acho que é muito vivo o que traz e não falta assunto.

Na área da arquitectura, que me interessa como é natural, traz bastantes notícias, traz crítica. Isso é uma coisa relativamente recente em relação a toda a imprensa, porque anos atrás não se falava praticamente de arquitectura. A arquitectura é hoje muito comentada e divulgada através dos jornais diários e isso é uma coisa que encontro particularmente no PÚBLICO.

PUB

A Internet para mim chegou um bocado tarde, continuo a ler em papel. Mas também vou descobrindo coisas na Internet através das pessoas que mexem no escritório nos computadores. Tem uma informação geral e de rápida consulta e nesse aspecto revolucionou muita coisa também no ramo da arquitectura.

E desejo que o PÚBLICO continue.

PUB

PUB