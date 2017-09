A flexibilização dos Transportes

Segundo dados da ONU, a população mundial não vai parar de aumentar a um ritmo acelerado nos próximos anos e deverá chegar às 8,5 mil milhões de pessoas em 2030, 9,7 mil milhões em 2050 e exceder os 11 mil milhões em 2100. A Índia passará a ser o país com o maior índice populacional ultrapassando mesmo a China em poucos anos. A Nigéria deverá ultrapassar a população dos Estados Unidos, tornando-se o terceiro país mais populoso do mundo em 35 anos.

Em 1990 menos de 40% da população mundial vivia em centros urbanos mas em 2010 este número subiu para mais de metade. Em 2030 seis em casa dez pessoas viverão numa cidade e em 2050 passará a ser sete em cada dez. Como consequência iremos assistir ao agravamento do trânsito pelo aumento das distâncias médias entre a casa e o local de trabalho.

Estes dados são alarmantes se pensarmos que pouco ou nada será feito para acondicionar este crescimento mas podem ser vistos como elementos chave para podermos planear e implementar novos desenvolvimentos e soluções que permitam manter a sustentabilidade e funcionamento das cidades.

A concentração populacional nos centros urbanos coloca os transportes públicos no centro da discussão, conferindo-lhes uma maior importância dentro do setor público. Aumentar a rede de metro e melhorar o serviço de transportes no geral têm sido medidas apontadas como necessárias e urgentes. Mas, qualquer que seja a medida a ser implementada deverá ter necessariamente em consideração a utilização das soluções adequadas que oferecem os Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS).

Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação permeiam cada vez mais o domínio da mobilidade em todas suas vertentes. A título de exemplo, um automóvel tem entre 100 a 400 milhões de linhas de código de software. Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação são e serão cada vez mais fundamentais para a gestão da mobilidade.

Transformar a mobilidade exige uma ação coordenada dos decisores nas autoridades competentes a todos os níveis mas sobretudo ao nível das autoridades municipais, em conjunto com todos os outros intervenientes nessa mobilidade – desde os operadores de transporte até aos cidadãos.

Por outro lado, a redução das populações nos centros rurais fazem equacionar os serviços de transporte existentes. Faz sentido manter um determinado trajeto todos os dias se não há passageiros de forma sistemática? De que forma podemos tornar as rotas mais efetivas quer para os utentes quer para as entidades gestoras? Conseguiremos reduzir a pegada ambiental se repensarmos a nossa oferta?

Nas zonas de baixa densidade o transporte coletivo regular, com horários e rotas fixas é economicamente inviável e pouco atrativo. É crucial implementar novas soluções de transporte público, numa perspetiva de promover o essencial direito à mobilidade e numa lógica de inclusão social. Apostar na flexibilização da oferta indo ao encontro das diferentes realidades ao mesmo tempo que se conseguem otimizações de custo e de serviço. O Transporte Flexível pode efetivamente desempenhar funções de grande importância no nosso país.

As soluções de gestão de Transporte Flexível (ou “a pedido”) de passageiros permitem melhorar a eficiência e a rentabilidade do transporte público em zonas de pouca densidade demográfica ou com outras restrições ao normal funcionamento do transporte regular rodoviário de passageiros.

Também o conhecimento da procura que decorre da obrigatoriedade de reserva é um fator chave para a constante melhoria do serviço prestado às populações.

O Transporte Flexível é um pequeno passo mas ainda assim um passo significativo naquilo que se espera sejam os sistemas de transporte do futuro: sistemas sem condutor, cooperativos, conectados, modulares e amigos do ambiente.

As estratégias de longo prazo para o desenvolvimento da mobilidade - urbana e rural - não podem ser concebidas sem o conhecimento da situação atual e sobretudo, não podem ser acompanhadas, avaliadas e ajustadas sem uma avaliação cuidadosa do desempenho do sistema de transportes, baseada na utilização de um conjunto – mais ou menos extenso - de indicadores implementados através de ferramentas tecnológicas tais como “Observatórios da Mobilidade”.

É importante uma abordagem regional ao problema da mobilidade pois permite uma melhor estruturação da rede de transportes e articulação entre diferentes serviços – tribunais, hospitais, centros de saúde, administração local e nacional, etc. – para além de permitir economias de escala na operação dos serviços de transporte.

Os problemas existem, as necessidades estão identificadas e as soluções estão desenvolvidas. É preciso fazer acontecer!

