Governo catalão prepara-se para convocar referendo

Começou a semana decisiva para tornar possível o referendo sobre a independência que os responsáveis políticos da Catalunha garantem que se vai realizar a 1 de Outubro com resultados “vinculativos”. A menos de quatro semanas, o presidente da Generalitat (governo autonómico), Carles Puigdemont, e o seu vice, Oriol Junqueras, apresentaram esta segunda-feira as novas competências e os 19 novos gabinete da Agência Tributária da Catalunha.

Com as novas instalações, disse Puigdemont, estão criadas “as estruturas necessárias para que a Catalunha esteja preparada para dar resposta à vontade que os catalães expressem no referendo de 1 de Outubro”. A mensagem é só uma, numa altura em que o primeiro-ministro do Governo de Madrid continua a assegurar que a consulta não terá lugar e a descrevê-la como “uma vigarice”: “Estamos prontos”.

O referendo que o governo de Puigdemont e a coligação parlamentar que o apoia pretende realizar nunca pode ser qualificado como “vigarice” ou “golpe de Estado”. “Com as urnas nunca se pode fazer um golpe de Estado. Um golpe de Estado seria proibi-las”, afirmou Puigdemont, numa clara resposta a Mariano Rajoy. E dirigindo-se directamente ao Partido Popular avisou que “qualquer tentativa para impedir o referendo por via judicial ou política está destinada ao fracasso, a democracia é imparável”.

O presidente catalão repetiu que a consulta se fará “com todas as garantias de reconhecimento” internacional e que os resultados serão vinculativos, lembrando que a Catalunha sempre apresentou as suas reivindicações “de forma democrática e pacífica”.

De acordo com o previsto, a sessão plenária da assembleia catalã que vai aprovar a Lei do Referendo acontecerá já na quarta-feira. No mesmo dia, espera-se que o governo assine a convocatória da consulta. A partir deste momento é expectável que o Governo central recorra ao Tribunal Constitucional para conseguir anular estas decisões.

Com Madrid a admitir enviar forças de segurança para manter encerradas escolas, a presidente da câmara de Barcelona, Alda Colau, abriu entretanto a porta à cedência das instalações do município para a votação. Isto numa entrevista à rádio Ser em que criticou Rajoy pela “intransigência” e recusa em procurar soluções, mas também o governo catalão, por considerar que a consulta planeada “não é o referendo que a Catalunha precisa” e que os responsáveis deveriam trabalhado de forma mais “árdua” para conseguir uma consulta com garantias.

