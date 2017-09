Coreia do Sul alerta para lançamento de mais mísseis balísticos no Norte

Os sul-coreanos continuam a suster a respiração. Apenas um dia depois do ensaio nuclear sem aviso prévio, Seul avisa que Pyongyang poderá estar a preparar-se para testar novos mísseis. “Continuamos a ver indícios de que de possíveis novos lançamentos de mísseis balísticos. Também antevemos que a Coreia do Norte possa disparar um míssil balístico intercontinental”, afirmou Chang Kyung-soo, responsável do Ministério da Defesa numa intervenção no Parlamento sul-coreano.

O alerta foi feito na mesma altura em que os militares sul-coreanos realizavam manobras simulando um ataque a Punggye-ri, o local onde o regime norte-coreano tem vindo a desenvolver e a testar as suas armas nucleares. O exercício, com sucessivos disparos de mísseis balísticos, destina-se a mostrar (ao vizinho do Norte, mas também à sua própria população) que o Exército sul-coreano está em alerta máximo e pronto a retaliar contra uma eventual acção ofensiva de Pyongyang.

