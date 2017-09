Alemanha mais perto de uma nova grande coligação?

Oposição e imprensa parecem ser unânimes na ressaca do debate televisivo entre a chanceler, Angela Merkel, e o seu opositor, Martin Schulz: é mais um sinal de que depois das eleições de 24 de Setembro os conservadores e os sociais democratas podem voltar a governar na chamada “grande coligação”.



É um resultado que ninguém diz querer, e que Martin Schulz garantiu que não faria; o que tem sido desvalorizado porque, em campanha, todos têm de fazer valer as suas forças e não sublinhar consensos.



Ainda não é certo se Merkel terá margem para se coligar com os liberais (as sondagens têm dado os dois partidos perto de uma maioria). Mas independentemente disso, há sinais dos conservadores valorizarem o acordo actual: ainda antes do debate, o poderoso chefe de gabinete de Merkel, Peter Altmaier, disse ao jornal Tagesspiegel am Sonntag que “a ‘grande coligação’ não foi tão má como tantos pensam” e que permitiu concretizar “os grandes projectos” e “enfrentar com sucesso muitos desafios”.



A “grande coligação” foi criticada por ter um peso esmagador (80% do Parlamento onde estavam representados apenas quatro partidos), que teria sido um factor decisivo para o sucesso da extrema-direita como protesto.



No entanto, desta vez a maioria seria menor, já que o Bundestag (parlamento) deverá contar com mais dois partidos: os liberais deverão voltar a ter representação parlamentar e a AfD (extrema-direita) deverá também conseguir eleger deputados.



Durante o debate, a escolha dos temas (imigração, refugiados, islão, política externa) facilitou a imagem de convergência entre os dois candidatos: são tudo temas em que têm posições semelhantes.



As diferenças, comentava o Frankfurter Allgemeine Zeitung, tinham de ser procuradas “à lupa”. E estavam sobretudo no debate sobre política interna, por exemplo quando Merkel prometeu não aumentar a idade da reforma e Schulz tentou usar o exemplo das portagens para uma promessa não cumprida da chanceler feita num debate anterior.



Foi um dos momentos mais combativos de Schulz, e se é verdade que marcou alguns pontos pela postura aguerrida, Merkel acabou por vencer o debate, embora por pouco. Mas como tem uma grande vantagem, cabia a Schulz conseguir um golpe determinante, o que não aconteceu.



A oposição foi demolidora: “uma sessão de terapia da “grande coligação”, disse o candidato do partido de esquerda Die Linke, Dietmar Bartsch; do lado dos Verdes, Katrin Göring-Eckardt descreveu “um dueto e não um duelo” (os debates a dois são chamados “duelo”); dos Liberais, Christian Lindner falou de um aborrecimento igual ao “da sala de espera de um gabinete de registo predial” (a burocracia alemã leva tempo e paciência).



Mas nem todos vêem com maus olhos esta convergência: ainda que seja “aborrecido” um debate que pareceu “uma conferência de preparação de uma grande coligação”, há tranquilidade em saber-se que nenhum dos candidatos seria uma desgraça para o país, escreveu na revista Der Spiegel o jornalista Stefan Kuzmany.



Um tema marcou, no entanto, o debate: depois de Schulz defender uma posição dura para com a Turquia (onde estão presos 12 cidadãos alemães), sugeriu a suspensão das conversações de adesão à União Europeia. Merkel respondeu que iria propor a suspensão aos outros membros da UE.



Foi uma promessa invulgar, e a resposta da Turquia não demorou.



O porta-voz do Presidente Recep Erdogan acusou os líderes alemães de uma estratégia de “populismo” e de “marginalização”, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, declarou que a Europa “estava a voltar aos valores do pré-II Guerra Mundial: selvageria, fascismo, violência, intolerância”.

