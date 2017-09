Rafael Aguiar e Afonso Munhá vencem na Madeira nacionais de Optimist

Com alguns percalços pelo meio provocados pelo forte vento que impossibilitou a realização de regatas na sexta-feira e no sábado, o XIII Campeonato de Portugal de vela de infantis e iniciados terminou neste domingo na Madeira. Rafael Aguiar, do Iate Clube Santa Cruz, e Afonso Munhá, do Sport Algés e Dafundo, sagraram-se campeões nacionais na classe infantil e iniciados de Optimist, respectivamente. Nos Bic Techno, a primeira classificada foi Madalena Freitas, do CT Mar.

No derradeiro dia de prova, que contou com cerca de 80 jovens velejadores, de 19 clubes, e organização do Iate Clube de Santa Cruz e da Associação Regional de Vela da Madeira, foi possível realizar a regata que atribuiu os títulos nacionais.

Na classe Optimist Infantil, Rafael Aguiar (Iate Clube Santa Cruz) foi o primeiro, seguido por dois velejadores do CV Tejo: Salvador Fernandes e Teresa Quartin. Nos iniciados, Afonso Munhá (Sport Algés e Dafundo) é o novo campeão nacional, tendo superado Rita Manhá do mesmo clube e Leonor Ferreira (CN Lisboa). Nos Bic Techno, Madelena Freitas (CT Mar) foi a mais rápida, seguida por Angelina Freitas (CT Mar) e Inês Pontes (CT Mar).

Classificação final Optimist (Infantis): 1.º - Rafael Aguiar (I C Santa Cruz), 2.º - Salvador Fernandes (C V Tejo), 3.º - Teresa Quartin (C V Tejo), 4.º - E´rica Porto (V N Tavira), 5.º - Salvador Gomes (C N Funchal)

Classificação final Optimist (Iniciados): 1.º - Afonso Manhá (Sport Algés e Dafundo), 2.º - Rita Manhá (Sport Algés e Dafundo), 3.º - Leonor Ferreira (C N Lisboa), 4.º - Maria Tavares (C V Barreiro), 5.º - Denys Yevstafiev (A N Guadiana)

Classificação final Bic Techno: 1.º - Madelena Freitas (CT Mar), 2.º - Angelina Freitas (CT Mar), 3.º - Inês Pontes (CT Mar), 4.º - Luis Sousa (CT Mar)

