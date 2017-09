Petra Kvitova foi a que se emocionou mais

Tal como em 2011 e 2014, este ano haverá também quatro campeãs diferentes nos torneios do Grand Slam. Uma certeza depois de Petra Kvitova ter eliminado do Open dos EUA Garbiñe Muguruza, campeã em título de Wimbledon. No duelo entre duas bicampeãs de majors, foi Kvitova a mais dominadora, com as potentes pancadas, do fundo do campo ou no serviço. O que surpreendeu foi a capacidade da esquerdina checa de reencontrar o seu melhor ténis para o seu primeiro encontro frente a uma top 10 desde que regressou à competição, após o ataque de que foi alvo em Dezembro e teve como consequência o corte de vários tendões da mão esquerda.

“Sonhei regressar e voltar a jogar nos grandes palcos, frente a grandes jogadoras. Isso motivou-me durante a minha recuperação”, confessou Kvitova, muito emocionada depois de derrotar a espanhola, por 7-6 (7/3), 6-3. Os vários erros cometidos pela checa ajudaram Muguruza (3.ª no ranking) a distanciar-se para 4-1, momento em que Kvitova salvou três break-points e… o encontro mudou de rumo. A actual 14.ª do ranking passou a controlar os pontos, o número de winners começou a subir e a incapacidade de Muguruza em reagir foi cada vez mais notória. “O primeiro set foi a chave. O meu serviço de esquerdina ajudou e empurrei-a para fora do court para não lhe dar espaço”, resumiu Kvitova, que vai agora defrontar Venus Williams.

Vinte anos passados sobre a sua primeira final no Open, a norte-americana de 37 anos volta a posicionar-se como uma séria candidata a conquistar o troféu, que ergueu em 2000 e 2001, confirmando o bom momento de forma diante de Carla Suárez Navarro (35.ª), ao vencer por 6-3, 3-6 e 6-1.

Outro regresso é o de Anastasija Sevastova (17.ª), quarto-finalista no ano passado e que travou Maria Sharapova (146.ª), que voltou ao Open dos EUA após três anos de ausência. “Fiz o meu melhor, estou orgulhosa disso”, afirmou a russa, que foi ficando sem energias para lidar com as variações de ritmo da letã, vencedora pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-2. Sevastova vai discutir um lugar nas meias-finais com Sloane Stephens (83.ª).

Depois das emoções de Kvitova, o público do Arthur Ashe Stadium testemunhou a frieza e eficácia de Sam Querrey (21.º). O norte-americano esteve “na zona” e assinou 55 winners para ultrapassar Mischa Zverev (27.º) em 1h17m: 6-2, 6-2 e 6-1. “Foi a primeira vez que joguei aqui à noite, pelo que quis aproveitar ao máximo”, frisou Querrey, o primeiro norte-americano nos quartos-de-final nos últimos cinco anos. O único tenista da parte inferior que já esteve numa meia-final do Grand Slam vai defrontar nos “quartos” o sul-africano Kevin Anderson (32.º).

O outro quarto-de-final será disputado entre o espanhol Pablo Carreño Busta (19.º) e o argentino Diego Schwartzman (33.º). Com 1,70m, Schwartzman é o mais baixo quarto-finalista em singulares desde 1994.

Em contraste com o equilíbrio da véspera, a jornada de segunda-feira viu os líderes dos rankings vencerem com facilidade: Karolina Pliskova eliminou Jennifer Brady (91.º) em somente 45 minutos, por 6-1, 6-0, e Rafael Nadal derrotou Alexandr Dolgopolov (64.º), por 6-2, 6-4 e 6-1.

