O’Neill: o milagreiro da Irlanda do Norte

Michael O'Neill é cada vez mais um treinador milagreiro na Irlanda do Norte. Em Agosto de 2011, colocou o seu nome na história do futebol desta nação do Reino Unido ao qualificar, pela primeira vez, um clube local, o Shamrock Rovers, para uma competição da UEFA, no caso a fase de grupos da Liga Europa, após eliminaro Partizan de Belgrado, no play-off de acesso. Um feito que lhe abriu as portas da selecção. O excelente trabalho na equipa nacional culminou com um inédito apuramento para o Europeu de França, onde alcançou os oitavos-de-final. Esta segunda-feira, deu um passo de gigante rumo ao Mundial de 2018.

Na recepção frente à República Checa, a Irlanda do Norte colocou em prática a mesma receita que lhe tem valido sucessos inesperados nos anos recentes. Sem grandes figuras, aposta num conjunto coeso e solidário, destacando-se pela agressividade defensiva e pelo aproveitamento das escassas oportunidades atacantes para desferir golpes letais ao adversário. Perante um público eufórico em Belfast, bateu os checos por 2-0 (com ambos os golos a serem apontados antes do intervalo), deixando-os de fora da fase final.

O segundo lugar ficou assegurado (com hipóteses matemáticas de alcançar a super-Alemanha no topo do Grupo C) e foi festejado pelos adeptos e jogadores sob um incrível céu com tons violeta. Michael O'Neill é o homem do momento entre os norte-irlandeses, tendo cumprido tudo o que prometeu ao assumir o cargo, no final de 2011.

“A Irlanda do Norte tem uma forte tradição no futebol, mas tal necessita de ser refrescado com sucessos mais contemporâneos”, disse, referindo-se aos apuramentos para os Mundiais de 1958, 1982 e 1986: “O meu primeiro objectivo é recuperar a sensação de crença e orgulho que significa representar esta selecção.” Seis anos depois, basta ver a dedicação e empenho de toda a equipa e o orgulho dos adeptos para comprovar como a sua mensagem foi tão bem acolhida.

Recheada de sucessos passados e contemporâneos, a bem oleada máquina de futebol germânica (que estará na Irlanda do Norte, no próximo dia 5 de Outubro), está a um suspiro de garantir o primeiro lugar do grupo e de marcar presença na Rússia. Desta vez a vítima foi a Noruega, cilindrada por 6-0, também esta segunda-feira.

Com um pé e meio no Mundial, ficou também a Inglaterra, que recebeu e bateu a Eslováquia, o seu principal adversário pelo primeiro lugar do Grupo F, por 2-1. Um resultado que fez renascer a esperanças da Escócia e da Eslovénia em relação ao apuramento. O conjunto britânico ultrapassou facilmente Malta, por 2-0, ficando a apenas um ponto do segundo lugar dos eslovacos, que irão receber a 5 de Outubro, num confronto definitivo para ambos. Igualmente a um ponto dos eslovacos, estão os eslovenos, depois de golearem a Lituânia, por 4-0.

Também no próximo dia 5 de Abril, Montenegro e Dinamarca terão uma partida fulcral para as ambições de ambos nesta qualificação. A selecção balcânica derrotou a Roménia, por 1-0, e manteve a igualdade pontual com os nórdicos (que golearam a Arménia, por 4-1), no segundo lugar do Grupo E, comandado pela Polónia, com mais três pontos.

