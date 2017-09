Liga espanhola pede à UEFA que investigue gastos do City e do PSG

A Liga espanhola de futebol pediu à UEFA que investigue os gastos do Manchester City e que verifique também se o Paris-Saint Germain cumpriu as regras do fair-play financeiro, informou nesta segunda-feira a agência Associated Press.

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, disse à Associated Press que os citizens e os parisienses beneficiam de apoios estatais, contribuindo assim para uma "distorção das competições europeias" e que isso "está a prejudicar, de forma irreparável, a indústria do futebol".

A UEFA disse, na sexta-feira, que ia investigar se o PSG tinha infringido as regras designadas para controlar o excesso de gastos financeiros. Javier Tebas quer que seja examinada a história de "incumprimento do PSG".

No mercado que fechou a 31 de Agosto, o PSG despendeu 222 milhões de euros para “desviar” o brasileiro Neymar do FC Barcelona, na que passou a ser transferência mais cara de sempre, e garantiu junto do Mónaco o empréstimo do francês Mbappé, adiando para 2018 a conclusão de um negócio que poderá valer 180 milhões de euros.

Já o City fez as aquisições milionárias do guarda-redes brasileiro Ederson (40 milhões de euros), proveniente do Benfica, e do português Bernardo Silva (50 milhões), vindo do Mónaco juntamente com o francês Mendy (57 milhões), o inglês Kyle Walker (51 milhões) e do brasileiro Danilo (30 milhões).

