ECA atribui prémio ao futebol feminino do Sporting

O Sporting foi distinguido nesta segunda-feira pela Associação Europeia de Clubes (ECA) pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento do futebol feminino.

PUB

"O clube reactivou a equipa feminina em 2016-17 e ganhou de imediato o campeonato Liga Allianz e a Taça de Portugal. Durante esta primeira época impressionante, o clube bateu recordes de assistência em Portugal com 12.213 adeptos. O clube continuou no rumo do sucesso ao conquistar a Supertaça 2017-18, batendo o Sporting de Braga a 3 de Setembro", pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo.

A par do Sporting, mas noutras vertentes, houve mais três premiados. O Real Madrid foi distinguido como o melhor clube do ano de 2017, o Mónaco como o clube com maior progresso desportivo e o Aberdeen como o clube com o melhor programa de responsabilidade social.

PUB

PUB

PUB