Micah P. Hinson respira através das canções

Presents the Holy Strangers, o novo disco do escrevinhador de canções norte-americano Micah P. Hinson, é um disco à antiga. Não só porque pensado como álbum, contando a história de uma família que se desvela durante um período de guerra, mas porque essa mesma proposta narrativa exige um tempo de escuta e de concentração nos detalhes negado pelo frémito das 24 horas das vidas contemporâneas – divididas entre o constante scroll da internet, as obrigatórias refeições de olho em qualquer um dos muitos ecrãs, as séries de TV em barda a serem despejadas em qualquer sala de estar, a dispersão dos sentidos a ser convocada a cada segundo e com ordem para descanso apenas na chegada à cama.

PUB

É também um disco à antiga porque o músico trabalhou em fita, com teclados analógicos, velhas mesas de mistura e só na ultimíssima etapa do processo de gravação deixou que o digital entrasse em cena para dar uma ajuda na pré-masterização.

PUB

O que vale é que Hinson sabe da poda o suficiente para não esperar uma adesão em massa à sua “ópera folk moderna”, como lhe chama, publicada junto com um livro que pormenoriza devidamente a história dos Holy Strangers. E Hinson sabe da poda também o suficiente para que a história que quer contar não mate o disco nem cada canção. Ou seja, The great voice, The darling, The war ou Come by here não deixarão de ser grandes canções se apanhadas sozinhas e desprevenidas numa qualquer esquina do dia, sem o resto do contexto a amparar-lhe as intenções.

Presents the Holy Strangers rodeia-se de vida, morte, felicidade e mistério, garante o próprio, mas só na justa medida em que a grandeza destes temas lhe permite carpir um conjunto de canções que vão do nascimento à morte, passando por casamento e filhos, guerra e traição, crime e suicídio. Palavras do próprio Micah P. Hinson para balizar aquilo que se passa entre The temptation e Come by here, primeiro e último temas de um álbum que se alonga por uma hora, espreitando lugares mais ou menos iluminados de uma história pejada de obsctáculos cujo encanto reside na sua aspereza. “Seguimos a sua história”, escreve o músico na apresentação do disco, “testemunhamos as suas decisões – vemos as suas falhas e a sua beleza. Vivemos com eles, morremos com eles.”

Presents the Holy Strangers Autoria:Micah P. Hinson

As 14 canções da publicação inicial de Presents the Holy Strangers – de um total de 24 que, na verdade, fornecem o quadro completo da história contada por Hinson – foram trabalhadas ao longo de dois anos e percebe-se o esmero em cada segundo de música aqui registada. Se encontramos as habituais composições deste lingrinhas com uma voz que cresce, por vezes, até próximo de Johnny Cash (Lover’s lane), o músico vai aqui mais longe, quase se enfarpela de gótico para temas como o instrumental The years tire on e atira-se a arranjos de cordas verdadeiramente sumptuosos em The war ou The darling.

E aventura-se em delicadezas de uma folk sussurrada, quase doentiamente bela e sofrida, num registo tão identificável com aquele que Mark Linkous explorava nos seus Sparklehorse que é impossível não imaginar que se trata de uma homenagem ao músico – que se suicidou em 2010 – do tão ambivalente quanto comovente It’s a Wonderful Life. Tudo certo quando alguém canta, com ligeireza e um conformismo encharcado de uma tristeza que alastra para o ouvinte, “you’re just the girl of my dreams, but seems my dreams never come true”.

Não que se trate de um álbum de relato depressivo de uma existência equivalente a uma sequência perfeita de falhanços e desastres pessoais. Só que a voz de Micah P. Hinson soa sempre naturalmente mais afiada sempre que os assuntos são matéria para discutir com o psicólogo e não tanto motivo para celebrações – nunca o imaginamos agarrado a uma garrafa de champanhe, mas sim com os lábios a pender para uma garrafa de cerveja morna, de sabor desmaiado. Poderemos confirmá-lo a 31 de Outubro, no concerto do Musicbox, em Lisboa.

Fintar e esbarrar na desgraça

Em entrevista há uns anos para o site Outline, Micah P. Hinson recordava dois momentos capitais da sua vida em que se viu obrigado a adiar os discos que tinha previsto fazer. Num deles, resultante de um acidente de viação em 2011, coube-lhe a sorte de, na ausência de usar cinto de segurança naquele momento, não ter acabado esmagado por uma carrinha. Os danos no seu sistema nervoso – sobretudo no braço direito, que deixou de conseguir controlar durante meses – foram suficientes para que se convencesse que chegara a altura de se reformar da criação musical e, sobretudo, da vida na estrada.

Tendo gravado até então seis álbuns, de Gospel of Progress (2004) até Pioneer Saboteurs (2010), Hinson achou que tinha levado a procura pela sua sonoridade longe o suficiente para sentir que tinha cumprido com o propósito musical da sua vida. A lenta recuperação física trouxe-lhe depois o bónus de poder quase começar de novo e de integrar experiências como cantar acompanhado por um quarteto de cordas, num processo de experimentação forçada. Parte desse renascimento musical faz parte de Holy Strangers, mas mais do que isso as pistas para a exploração de um magnetismo para as tragédias do dia-a-dia vai irrompendo e contaminando cada canção. Como se a vida cantada por Hinson fosse uma constante tentativa de fintar uma desgraça – quando bem-sucedida, chamemos a essa finta um vislumbre fugaz de felicidade – para apenas esbarrar na seguinte.

“Aos 23 anos”, resumia a Time Out London em 2008, “Hinson tinha já estado preso e entregue a instituições psiquiátricas, tivera o seu coração partido pela modelo da Vogue e estrela de rock Melissa Berggren [viúva do guitarrista dos Tripping Daisy], lutado contra a dependência de medicação e tinha acabado sem-abrigo.” E revelava ainda que para estimular e pôr em andamento a gravação em Inglaterra de The Gospel of Progress a Sketchbook Records teve de contribuir com pouco mais do um cheque que cobrisse os 600 dólares que o músico devia em multas de trânsito acumuladas.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A música de Micah P. Hinson, mesmo quando carrega um fardo menor às costas de cada harmonia e melodia roubadas ao fundo de um poço, soa sempre como se procurasse com pouca ou nenhuma esperança um mísero raio de luz no fim de um túnel que promete prolongar-se indefinidamente. The years tire on – título jovial, como se percebe –, instrumental do novo disco, é exemplificativo de como a natureza de Micah é esta de uma densidade e um passo lento e de olhos cavos, fixos na poeira que se desprende dos sapatos gastos, ao ritmo do andamento fúnebre que se descobre também nos canadianos Timber Timbre.

Até mesmo quando, ao cerrar da cortina, Come by here se ergue numa outra leveza, aquilo que se ouve é uma música ébria, manca, desconchavada, como se pretendesse provar que as canções de Hinson tendessem naturalmente para o chão – numa queda constante, em que se levantam para logo tropeçar e em que o peso do mundo, pleno de frustrações, culpa, arrependimento e raiva – algo que perpassa o spoken word desértico do excelente Micah book one, em que a narrativa anda enredada em considerações sobre a religião e os seus profetas – só sabem empurrar para baixo.

O charme de Micah P. Hinson reside, no entanto, no facto de que todo este seu mundo de céu ameaçadoramente baixo e de horizontes esmagados e sem oferecer uma perspectiva de escape não redundarem numa espiral de autocomiseração. O que Hinson escreve e canta não são lamentos; são tentativas de se perceber num mundo em que as peças não encaixam e de, ainda assim, continuar a respirar.

PUB

PUB