Independentes desafiadas a “saltar para a arena” no CDS

Conceição Zagalo, 64 anos, ex-quadro da IBM, nem queria acreditar quando foi convidada para integrar a lista de Assunção Cristas à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas autárquicas. “Eu?! Não sou política, não tenho partidarismos. Sou uma mulher de empresas com componente social de que gosto imenso”, conta a candidata que é o terceiro nome na lista como independente, depois do actual vereador do CDS, João Gonçalves Pereira, e da própria líder do partido.

O convite era dirigido a uma mulher que tem trabalhado a área social, fazendo-o agora como voluntária. Conceição Zagalo, natural do Ribatejo, reformou-se da IBM 38 anos depois de ter entrado no gigante da informática, quando já desenvolvia internamente trabalho na área da cidadania. Em representação da empresa, foi fundadora do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, que ajuda marcas a desenvolver projectos de responsabilidade social. Sem vida profissional mas “vida ocupacional” como lhe chama, Conceição Zagalo está envolvida num conjunto de associações nessa área como a Cais, a Maratona da Saúde e a Ser +, Dar +. Fala com entusiasmo dos projectos de voluntariado em que se envolve. Esteve em Cabo Verde e em Outubro próximo vai à inauguração de uma escola em Nampula construída com meios solidários.

O que a levou a experimentar a política? “Acabei por aceitar por dever de cidadania e por ser a área social. Não se pode conjugar na terceira pessoa do plural – eles –, tem de se conjugar na primeira – nós. Perante isto, posso manter-me no meu cantinho e dizer 'eles' não fizeram? Não ficava bem com a minha consciência”, responde.

O mesmo argumento é usado por Cristina Castel-Branco, 59 anos, arquitecta paisagista, natural de Lisboa, e que é a cabeça lista do CDS à Assembleia Municipal: “Há uma consciência cívica. Acho que chegou à altura”.

Ao longo da vida, Cristina Castel-Branco foi desafiada por outras forças a ter intervenção política. Nunca aceitou. Esteve envolvida em várias causas cívicas e em que se opôs – por vezes quase sozinha – a alguns projectos em Lisboa: via da meia encosta, terceira travessia do Tejo, terminal de contentores em Alcântara. Agora, não teve argumento para opor a quem a desafiou: “Se é crítica, salte para arena, venha pegar no touro”.

Fundadora da Associação Jardins históricos, a número um do CDS (como independente) na lista para a assembleia municipal dá aulas no Instituto Superior de Agronomia, no Centro de Ecologia Aplicada. É titular da cadeira de Espaços Públicos.

No âmbito de um doutoramento que orientou, sobre o valor das árvores na cidade, foram feitas medições no Terreiro do Paço a vários factores, entre as quais a temperatura. Concluiu-se que, se fossem ali plantadas árvores, a temperatura podia ser, em Agosto, nove graus mais baixa. “Agora posso defender isto. O Terreiro do Paço pode ser uma praça-jardim”, afirmou ao PÚBLICO no local, lembrando que o lugar teve árvores até ao início do século XX.

Ameaça ou oportunidade?

Com sensibilidade ecológica, Cristina Castel-Branco enumera uma série de medidas que considera erradas na cidade, como a construção do túnel de escoamento da água em excesso para o Tejo, a rega com água tratada ou a falta de prevenção contra a subida dos oceanos. E defende que sejam criados ancoradouros de táxis no Tejo para atrair os turistas para o rio, uma proposta que vai constar do programa da candidatura do CDS. Nenhuma das duas candidatas votava CDS, mas ambas admiram a actual líder do partido e reconhecem-lhe méritos no trabalho como ministra da Agricultura, embora mal a conhecessem. E esse reconhecimento também pesou na decisão. Aceitaram estrear-se na política para dar um contributo. O maior receio? “Gorar as expectativas dos outros e sobretudo as minhas”, responde Conceição Zagalo, que acredita que vai gostar de estar no terreno: “Conheço razoavelmente a realidade dos bairros sociais em Lisboa”.

Como optimista que diz ser, Cristina Castel-Branco diz não ter receio de se desiludir. A candidata acredita que é na assembleia municipal que pode defender as suas causas, mas diz estar consciente do que a espera: “Não sou ingénua, sei que estas questões são muito politizadas”.

As duas candidatas figuram como independentes em lugar de destaque nas listas de Assunção Cristas, mas há outras pessoas que também não são militantes do CDS e que aceitaram integrar a candidatura às juntas de freguesia em Lisboa: Isabel Fragoso (Estrela), Raquel Abecassis (Avenidas Novas), Carlos Ardisson (Parque das Nações), João de Carvalho (Benfica) e Cristina Freitas (São Vicente). A entrada dos independentes causou algum mal estar no CDS, mas a líder não vê nisso uma ameaça mas sim uma oportunidade para o partido crescer.

