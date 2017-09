Tomás Bessa vence Miramar Internacional Open U25

Fez-se a lei do mais forte na primeira edição do Miramar Internacional Open U25, na medida em que Tomás Bessa era o principal favorito à vitória. A jogar no seu home club, foi ele o vencedor deste novo torneio internacional para jovens até os 25 anos organizado pelo Club de Golf de Miramar, e que lá decorreu nos dias 1 e 2 de Setembro, com 60 jogadores a competirem em duas voltas e com uma classificação global e por categorias (Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-25).

Todos os premiados no final da prova © CG MIRAMAR

PUB

Alberto Costa Marques, o campeão nacional de sub-12 anos, causou sensação ao liderar a tabela geral no fim do primeiro dia, um dia em que a nortada tipica do litoral norte resolveu aparecer e condicionar o jogo. Com 71 pancadas, 1 acima do par-70, ficou então com uma vantagem de duas pancadas sobre Tomás Bessa e com quatro sobre a irmã deste, a campeão nacional absoluta Leonor Bessa.

No segundo dia, com sol e algum (pouco) vento, Tomás completou os primeiros 9 buracos em par do campo e assumiu o comando, gerindo depois o resultado no back nine, sendo que apenas Salvador Brehm, do CG Estoril, que tinha saido na formação anterior à dos líderes, causou alguma ameaça reduzindo a distância para apenas 2 pancadas. Mas Tomás, com autoridade, finalizou os últimos três buracos com birdie-birdie-par, voltando a distanciar-se e vencendo o torneio com um total de 143 (73-70), 3 acima do par.

PUB

Salvador Brehm foi segundo com 146 (76-70) e Alberto Costa Marques alcançou um notável terceiro lugar com 149 (71-78), 9 acima do par. José Maria Pinto Basto, do CG Estoril, foi quarto com 150 (77-73) e Pedro Almeida, de Miramar, quinto com 150 (77-73), o mesmo agregado do seu companheiro de clube Diogo Mealha (76-74).

Eis as classificações finais das diferentes categorias:

Geral Gross

1.º lugar – Tomás Bessa (+3), Club de Golf de Miramar

2.º lugar – Salvador Brehm (+6), Club de Golf de Estoril

3.º lugar – Alberto Costa Marques (+9), Club de Golf de Miramar

Geral Net

Vencedor – Pedro Mendes, Clube de Golfe de Amarante

Sub-10

Vencedor Gross – Tomás Araújo, Club de Golf de Miramar

Vencedor Net – Diogo Silva Rocha, Club de Golf de Miramar

Sub-12

Vencedor Gross – Alberto Costa Marques, Club de Golf de Miramar

Vencedor Net – Pedro Sousa Machado, Club de Golf de Miramar

Sub-14

Vencedor Gross – Diogo Mealha, Club de Golf de Miramar

Vencedor Net – Hugo Ferreira, Clube de Golfe de Amarante

Sub-16

Vencedor Gross : Salvador Brehm, Club de Golf do Estoril

Vencedor Net : Gonçalo Rodrigues, Clube de Golfe de Rilhadas

Sub-18

Vencedor Gross – Vasco Figueiredo, Club de Golf do Estoril

Vencedor Net – José Augusto, Clube de Golfe Quinta das Lágrimas

Sub-25

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vencedor Gross – José Mª Pinto Basto, Club de Golf do Estoril

Vencedor Net – Pedro Almeida, Club de Golf de Miramar

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB