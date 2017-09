Portugal entra a perder no Mundial de hóquei em patins

Portugal estreou-se neste domingo da pior forma no Mundial de hóquei em patins, em Nanjing, na China, ao perder por 5-2 com a Argentina, que, assim, iniciou a defesa do título a vencer, tal como Espanha, Itália e Moçambique.

No jogo grande da primeira jornada, a contar para o Grupo A, os sul-americanos superiorizaram-se à selecção portuguesa, num jogo em que os lances de bola parada foram determinantes, com os argentinos a mostrarem muito mais eficácia.

Os campeões mundiais em título acertaram os dois penáltis de que beneficiaram, ambos por Matias Pascoal (11 e 33 minutos), e um de dois livres directos, tendo facturado Lucas Ordoñez (32). Matías Platero, em cima do intervalo, e o benfiquista Carlos Nicolia (43) apontaram os restantes golos.

Por seu lado, Portugal, que marcou o primeiro golo por Gonçalo Alves (19 minutos), só acertou uma de duas grandes penalidades - João Rodrigues marcou (32'), depois de Ricardo Barreiros falhar (13') - e, na parte final, Rafa (37' e 49') e Hélder Nunes (41') falharam três livres directos.

No outro encontro do agrupamento, a Itália bateu a França por 6-2, num embate em que inaugurou o marcador aos sete minutos, por Domenico Illuzzi, ainda se deixou empatar, três minutos depois (golo de Bruno Di Benedetto), mas, a partir daí, não deu hipóteses.

Na segunda jornada do grupo A, que se realiza na segunda-feira, Portugal vai defrontar a Itália, enquanto a Argentina mede forças com a França.

No Grupo B, Moçambique venceu o Chile por 5-3, enquanto a Espanha, sem surpresa, goleou a Alemanha por 8-2. Os espanhóis estiveram a vencer por 5-0 até metade da segunda parte, altura em que a selecção alemã marcou dois golos, por intermédio de Milan Brandt.

No final das três jornadas da fase de grupos, os três primeiros classificados de cada grupo passam aos quartos-de-final, juntamente com as duas selecções que terminarem em primeiro nos dois grupos da Taça FIRS.

No primeiro dia da Taça FIRS a Colômbia goleou Macau por 15-0 e a Áustria venceu a África do Sul por 5-3, no Grupo A, enquanto, no Grupo B, o Egipto venceu os Estados Unidos por 4-2 e Angola goleou a Holanda por 18-1, com seis golos de João Pinto.

