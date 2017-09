Play-off de acesso ao Mundial já não escapa a Portugal

Portugal garantiu neste domingo pelo menos o segundo lugar do Grupo B de qualificação para o Mundial 2018, que dá acesso ao play-off, ao vencer a Hungria, em Budapeste, por 0-1. Intacto continua ainda o objectivo de "assaltar" o primeiro lugar e o apuramento directo na última jornada, frente à Suíça.

Num jogo com poucas oportunidades de golo, Portugal beneficiou da expulsão da Tamás Priskin logo aos 30', por uma cotovelada em Pepe. A Hungria teve de alinhar durante uma hora em inferioridade numérica e, apesar de se ter mantido compacta a defender, acabou por sofrer um golo logo no arranque do segundo tempo.

João Moutinho libertou Ronaldo, que foi à linha final e cruzou para o segundo poste, onde surgiu a André Silva a empurrar para a baliza, sobre a linha de golo.

Fernando Santos trocou então Gelson por Bernardo Silva e Portugal passou a ter ainda mais bola, sem conseguir, porém, grandes desequilíbrios no último terço.

O objectivo estava alcançado. Triunfo na caminhada rumo ao Mundial, o sétimo consecutivo, e pressão sobre a Suíça, primeira classificada do grupo. As duas selecções vão encontrar-se na derradeira jornada sendo que, pelo meio, Portugal ainda visitará Andorra, no início de Outubro.

