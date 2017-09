Vuelta: Miguel A. López venceu na Serra Nevada

O colombiano Miguel Ángel López (Astana) venceu este domingo a 15.ª etapa da Volta a Espanha, concluindo em 3h34m51s os 129,4 quilómetros entre Alcalá la Real e a mítica Serra Nevada. Depois do primeiro lugar em Calar Alto, Superman López somou a segunda vitória na Vuelta 2017, com Chris Froome (Sky) a controlar as movimentações, cortando a meta em quinto e deixando Vincenzo Nibali (Bahrain) a seis segundos.

