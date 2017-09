Hamilton vence em Monza e já é líder

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ascendeu este domingo à liderança do Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio de Itália, em Monza, destronando o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi terceiro.

O tricampeão mundial (2008, 2014 e 2015) passou a contar mais três pontos (238 contra 235) do que o tetracampeão Vettel (2010 a 2013), graças também ao segundo posto do seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas.

Hamilton, que partiu da pole position (a 69.ª da carreira e novo recorde da história da competição), liderou a prova de início ao fim, somando o sexto triunfo da época - contra quatro de Vettel - e o 59.º da carreira.

Classificação do GP Itália



1.º Lewis Hamilton, Mercedes, 1h15m32s310

2.º Valtteri Bottas, Mercedes, a 4.471s

3.º Sebastian Vettel, Ferrari, a 36.317s

4.º Daniel Ricciardo, Red Bull, a 40.335s

5.º Kimi Raikkonen, Ferrari, a 1.00,082m

6.º Esteban Ocon, Force India, a 1.11,528m

7.º Lance Stroll, Williams, a 1.14,156m

8.º Felipe Massa, Williams, a 1.14,834

9.º Sergio Perez, Force India, a 1.15,276

10.º Max Verstappen, Red Bull, a 1 volta



Classificação/Mundial de Pilotos



1.º Lewis Hamilton, Mercedes, 238

2.º Sebastian Vettel, Ferrari, 235

3.º Valtteri Bottas, Mercedes, 197

4.º Daniel Ricciardo, Red Bull, 144

5.º Kimi Raikkonen, Ferrari, 138

6.º Max Verstappen, Red Bull, 68

7.º Sergio Perez, Force India, 58

8.º Esteban Ocon, Force India, 55

9.º Carlos Sainz Jr., Toro Rosso, 36

10.º Nico Hülkenberg, Renault, 34

11.º Felipe Massa, Williams, 31

12.º Lance Stroll, Williams, 24

13.º Romain Grosjean, Haas, 24

14.º Kevin Magnussen, Haas, 11

15.º Fernando Alonso, McLaren, 10

16.º Pascal Wehrlein, Sauber, 5

17.º Daniil Kvyat, Toro Rosso, 4

18.º Stoffel Vandoorne, McLaren, 1



Classificação/Construtores



1.º Mercedes, 435

2.º Ferrari, 373

3.º Red Bull, 212

4.º Force India, 113

5.º Williams, 55

6.º Toro Rosso, 40

7.º Haas, 35

8.º Renault, 34

9.º McLaren, 11

10.º Sauber, 5

UPDATED DRIVER STANDINGS ??@LewisHamilton is now leading the championship for the first time this season! #ItalianGP ???? #F1 pic.twitter.com/KantdrUHhx