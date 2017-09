Carlsen ao ataque na Taça do Mundo mais forte de sempre

O campeão mundial Magnus Carlsen vai tentar, a partir deste domingo, em Tbilisi, conquistar a Taça do Mundo, a segunda maior prova individual do xadrez, o que, a acontecer, lhe permitirá bater mais um recorde, ao tornar-se o primeiro xadrezista na posse dos dois troféus sendo líder do ranking absoluto, posição que tem ocupado nos últimos sete anos.

A prova, que se realiza na capital georgiana, destaca-se de todas as edições anteriores pela presença em massa da elite da modalidade, estando apenas ausente do top 20 o búlgaro Veselin Topalov. Com a presença de 40 dos 45 jogadores com rankings superiores aos 2700 pontos, a luta será duríssima, principalmente após a segunda eliminatória, na única grande competição em sistema KO organizada pela Federação Internacional de Xadrez e que reúne 128 participantes, de cinco continentes.

Mas a possibilidade de Carlsen participar não deixa de ser estranha, numa prova que está incluída no ciclo do Campeonato do Mundo, com os dois finalistas a ganharem um lugar no torneio de candidatos — ou o terceiro classificado, caso o norueguês atinja a final. Uma situação pouco comum, com o campeão do mundo a poder influenciar a escolha de quem poderá vir a ser o seu adversário na luta pelo título, no final de 2018.

Até agora, apenas o indiano Anand conseguiu o feito de vencer por mais de uma vez esta competição, em 2000 e 2002, sucedendo-lhe o arménio Aronian, em 2005, quando o jovem Carlsen, na altura com 14 anos, se classificou na 10.ª posição, tornando-se o mais jovem jogador da história a qualificar-se para o torneio de candidatos. O norte-americano Kamsky venceria em 2007, seguindo-se o israelita Gelfand, em 2009, e os russos Svidler (2011), Kramnik (2013) e Karjakin (2015). Para além do prestígio e de um lugar no torneio de candidatos, está em jogo um prémio global de 1,4 milhões de euros.

