Bélgica garante apuramento no Olimpo e Luxemburgo arruína a festa francesa

A Bélgica venceu a Grécia, por 1-2, e qualificou-se para o Campeonato do Mundo da Rússia 2018, juntando-se a Brasil, Japão, Irão, México e à selecção anfitriã. Vertonghen (70’) desbravou caminho na deslocação ao Pireu, mas o médio português Zeca ameaçou estragar a festa três minutos depois, restabelecendo a igualdade. Na resposta, Romelu Lukaku (75’) voltou a dar vantagem aos belgas, que assim desfizeram as dúvidas sobre o vencedor do Grupo H, com mais oito pontos do que a Bósnia-Herzegovina, quando faltam disputar dois jogos.

Mas a festa belga no estádio do Olympiacos não superou a do Luxemburgo, em Toulouse, onde a França, vice-campeã europeia, recheada de estrelas, se revelou absolutamente impotente para suplantar um adversário modesto, mas resiliente (0-0). Os 31 remates contra apenas três do Luxemburgo reflectem bem o pendor do encontro, mas não ilustram o perigo provocado pelos visitantes nas raras ocasiões criadas, com um remate ao ferro e outro que deixou os franceses em estado de choque. Com esta pequena humilhação, a França acabou por ver a Suécia aproximar-se de novo, com a Holanda a regressar à luta pelo apuramento no Grupo A.

Suécia que, depois da derrota na Bulgária, foi à Bielorrússia decidida a restaurar a confiança e o orgulho ferido. Forsberg (18’), Nyman (24’) e Berg (37’) dissiparam as nuvens que entretanto se abateram sobre os nórdicos, separados dos franceses. Depois do 4-0 aplicado aos bielorrussos, em Solna, a Suécia repetiu a dose em Borisov, com Granqvist (84’ g.p.) a manter a lógica dos números.

Ainda abalados pela goleada sofrida em Paris, os holandeses precisavam de um golo como o de Davy Pröpper (7’) para sarar a ferida e travar uma Bulgária moralizada pela vitória que separou os suecos da França no topo. A Holanda marcou cedo, mas teve que esperar uma hora pela confirmação de Robben (67’). Mas a resposta de Kostadinov, dois minutos volvidos, obrigou a novo compasso de espera na discussão do grupo, recuperando a Holanda em definitivo o terceiro lugar aos búlgaros com o 3-1 obtido por Pröpper (80’).

Matematicamente sem quaisquer possibilidades de disputarem o segundo lugar, as Ilhas Feroé e Andorra lutaram pelo prestígio, com os locais a esquecerem a goleada sofrida no Bessa com a segunda vitória no Grupo B (1-0, por Sorensen). Mais folgado foi o triunfo da Suíça, fora de portas, que ao ultrapassar a Letónia (0-3) — com golos de Seferovic, Dzemaili e Rodríguez — manteve um registo imaculado e a liderança isolada, três pontos à frente de Portugal.

No Grupo H, a Bósnia venceu (0-4) Gibraltar no Estádio do Algarve e beneficiou da derrota da Grécia para assumir o segundo lugar do grupo. Dzeko (35’ e 85’), Kodro (65’) e Lulic (83’) traçaram o destino do último classificado do grupo.

Já Mattias Käit, no último sopro do jogo (90+2’), evitou a repetição do desfecho do encontro de Nicósia, dando a vitória à Estónia e impedindo que Chipre se aproximasse de gregos e bósnios na discussão do segundo lugar do Grupo H.

No Grupo I, retomado o jogo suspenso na véspera — interrompido aos 21’ por causa das severas condições climatéricas —, a Croácia recuperou o comando, com 16 pontos, a frente da Ucrânia (14), batendo o Kosovo, por 1-0, com um golo do central Domagoj Vida (78’).

