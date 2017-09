Morreu Joaquim Guerreiro, director do Teatro Municipal de Faro

A Câmara Municipal de Faro e o Teatro Municipal de Faro anunciaram este sábado a morte do director do teatro, Joaquim Guerreiro. Faleceu na madrugada desse dia no Hospital de Loulé, vítima de doença prolongada.

"Joaquim José Ramos Guerreiro, de 49 anos, deixa-nos um legado de grande valor humano e profissional”, escreve a autarquia numa nota enviada à Lusa, na qual destaca ainda que “o Festival F, o Alameda Beer Fest, bem como a nova dinâmica e programação do Teatro das Figuras são algumas das muitas obras que aí ficam, para usufruto de todos os farenses, e que contaram com o seu enorme contributo”.

“Arquitecto de afectos e de sorrisos, Joaquim Guerreiro ergueu toda a vida pontes entre as pessoas. Homem sábio, cosmopolita, corajoso e realizador, sonhou o Festival F antes de qualquer um de nós. Fez este F ser também um F de Amor. Do amor que tinha pela arte, pela vida, por Faro e pelo Algarve”, escreve, também em comunicado, a organização do Festival F, cuja edição deste ano se realizou entre 31 de Agosto e 2 de Setembro.

Joaquim José Ramos Guerreiro era director delegado do Teatro das Figuras desde Maio de 2014, mas antes disso “já tinha um papel determinante no desenvolvimento da região, tendo exercido funções com grande mérito, quer enquanto dirigente associativo, quer como membro de diversos órgãos autárquicos, tendo sido vereador na Câmara Municipal de Loulé, com os pelouros da Cultura, Eventos e Turismo, entre 2009 e 2013”, acrescenta a autarquia farense.

O funeral de Joaquim Guerreiro realiza-se esta segunda-feira, pelas 11h30, em Querença. O corpo está em câmara ardente desde este domingo, a partir das 17h00, na Igreja Matriz de Loulé.

