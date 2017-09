Doc's Kingdom começa este domingo a pensar em "emergir no conflito"

O seminário internacional de cinema documental Doc's Kingdom regressa este domingo a Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, reunindo este ano 100 participantes em torno do tema "Emergir no conflito".

O encontro começa às 21h00, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, e decorre até ao próximo sábado, num modelo que coloca os participantes a ver filmes e a conversar de forma informal, "sem distinções hierárquicas entre realizadores, espectadores e organizadores".

Apesar de o programa ser desconhecido até ao início de cada sessão, a organização anunciou "a projecção de clássicos como Bless Their Little Hearts, de Billy Woodberry, e Born in Flames, de Lizzy Borden, ambos de 1983, ou O Regresso de Amílcar Cabral (1976), de Sana na N'Hada, tal como os últimos filmes dos jovens cineastas Louis Henderson, James N. Kienitz Wilkins e do colectivo Inhabitants (Mariana Silva e Pedro Neves Marques), todos inéditos e, alguns, mostrados ainda nas suas versões de trabalho".

Com programação de Filipa César, Nuno Lisboa e Olivier Marboeuf, o Doc's Kingdom deste ano vai receber os seguintes realizadores e artistas: Billy Woodberry, Clara López Menéndez, Jamika Ajalon, Graeme Thomson e Silvia Maglioni, Inhabitants (Pedro Neves Marques e Mariana Silva, com Margarida Mendes), James N. Kienitz Wilkins, Louis Henderson, The Otolith Group (Anjalika Sagar e Kodwo Eshun), Sana na N'Hada, Regina Guimarães e Saguenail.

O Doc's Kingdom tem o objectivo de "promover a internacionalização de jovens cineastas portugueses em início de carreira" e conta com o apoio do Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas, que oferece seis bolsas para participação integral neste Seminário Internacional de Cinema Documental.

Os bolseiros do Doc's Kingdom 2017 são Filipe Afonso, Francisca Manuel, Igor Dimitri, Inês de Lima Torres, Martina Tzvetan e Ricardo Neves.

