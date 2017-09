Treze concelhos em risco máximo de incêndios no interior Centro e Algarve

Treze concelhos do interior Centro e do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio e mais de 60 em risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco máximo de incêndio os municípios de Marvão, Nisa e Gavião, no distrito de Portalegre, Abrantes e Mação, em Santarém, e Vila de Rei, Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão, em Castelo Branco.

Tavira, Castro Marim, Alcoutim e São Brás de Alportel são os quatro concelhos com risco máximo de incêndio no distrito de Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de sessenta municípios, sobretudo no interior das regiões Norte e Centro e no Algarve.

A maior parte dos restantes concelhos do Norte e Centro estão em risco elevado e quase toda a região do Alentejo apresenta risco moderado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "Reduzido" e o "Máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje, para o continente, céu pouco nublado, vento fraco a moderado, temporariamente forte de leste nas terras altas até meio da manhã, e pequena subida da temperatura no litoral oeste.

As temperaturas vão subir até aos 36º Celsius em Santarém, 35º em Beja e em Évora, 33º em Lisboa e 32º em Faro, Castelo Branco e Portalegre.

No Porto a temperatura deve chegar aos 29º, em Bragança aos 27º e em Viana do Castelo e na Guarda aos 26º.

