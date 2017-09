A partir de segunda-feira os enfermeiros especialistas vão à Ordem entregar o "título"

Sobe de tom a guerra dos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica. Depois de terem retomado o protesto de Julho, recusando cumprir funções especializadas, nomeadamente nos blocos de parto, porque exigem ser pagos para isso, emitiram um comunicado neste sábado. E ameaçam: “Cansados e esgotados que estamos, vamos endurecer muito a nossa actuação.” E a forma como vão endurecer a sua actuação é esta, segundo confirmou ao PÚBLICO Bruno Reis, porta-voz do movimento: “Vamos pedir à Ordem dos Enfermeiros a suspensão do averbamento do título profissional, ficando assim proibidos de exercer funções de especialistas.”

Ou seja, se até agora muitos já se recusavam a estar nos blocos de parto, ou a fazer acompanhamento de grávidas no pós-parto, ou ainda a fazer preparação de partos (só para dar exemplos de algumas tarefas especializadas), quem entregar o averbamento do título profissional “não pode mesmo fazê-lo por lei”, e as administrações dos hospitais devem, aliás, afastar os enfermeiros para serviços onde só sejam prestados cuidados gerais de enfermagem, diz Bruno Reis. O porta-voz afirma que muitos dos seus colegas que têm aderido ao protesto de recusa de funções de especialidade têm sido coagidos pelas administrações dos hospitais a exercê-las.

Com a nova forma de protesto, "os enfermeiros continuam com o título de enfermeiros, mas sem o averbamento que lhes permite exercer funções de especialista”, prossegue Bruno Reis. O requerimento que os enfermeiros deverão usar para o efeito “já está a ser partilhado” e, a partir de segunda-feira, e até ao final da semana, muitos deverão entregá-lo na Ordem, acredita.

No comunicado às redacções, o movimento justifica: “Tentámos evitar o início da suspensão de funções especializadas, alertando o ministro da Saúde com 30 dias de antecedência. A actuação do ministro [Adalberto Campos Fernandes] foi nada. Suspendemos a primeira fase do protesto [a 24 de Julho], de boa-fé com aquilo que parecia ser uma vontade honesta de agir correctamente com os enfermeiros. Depois de várias manobras políticas orquestradas, o resultado foi nada. Iniciámos a segunda fase do protesto [a 24 de Agosto]. As maternidades estão caóticas, o SNS não tem enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica para garantir a segurança dos cuidados. O sr. ministro da Saúde não visitou até ao momento, uma única maternidade. O que fez? Solicita dados aos conselhos de administração e dá indicação para transferir as grávidas para os hospitais PPP e privados!”

Segundo a edição deste sábado do semanário Expresso, a Ordem dos Médicos já fez saber que tem preparada uma declaração de autodefesa. “A minuta vai ser enviada às unidades para informar que o médico subscritor declina responsabilidades no exercício das suas práticas que resultem de défices nas condições de trabalho ou da equipa”, disse o bastonário Miguel Guimarães.

É que “os médicos não conseguem assegurar tudo e não podem assumir responsabilidades quando não têm uma equipa a funcionar” nos serviços, acrescentou Guimarães.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros tem apoiado a luta destes enfermeiros e recomenda mesmo que se alargue a outras especialidades, o que Bruno Reis diz que deverá acontecer muito em breve.

O protesto dos especialistas em saúde materna começou a 3 de Julho. A criação da categoria de enfermeiro especialista (com a respectiva revalorização salarial de quem tem essas funções) é a principal reivindicação. A pedido do Ministério da Saúde, a Procuradoria Geral da República já se pronunciou sobre a forma como os enfermeiros decidiram fazer-se ouvir. Defendeu que os profissionais que se recusem a exercer funções especializadas podem ser responsabilizados disciplinar e civilmente e incorrer em faltas injustificadas. Bruno Reis garante que até agora nenhum profissional foi alvo de processo disciplinar.

Para dia 11 está previsto o início de uma greve nacional de enfermeiros, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros (até 15 de Setembro). O sindicato reivindica a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respectivo aumento salarial, e a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros.

