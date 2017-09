Prevenção de incêndios: Capoulas Santos e Assunção Cristas trocam acusações

Os dois últimos ministros da Agricultura, o actual e a sua antecessora, trocaram acusações sobre a prevenção de incêndios, mais precisamente sobre os últimos concursos públicos abertos com aquele objectivo.

Em entrevista ao jornal Expresso, Assunção Cristas afirmou que o actual ministro da Agricultura, Capoulas Santos, “anulou um concurso de quase 300 milhões de euros para prevenção de incêndios que eu, enquanto ministra, tinha aberto no final de 2014, em tempo de se poderem usar essas verbas durante o inverno”. E porquê? “O ministro confessou há pouco tempo que 300 milhões lhe parecera um valor excessivo para a prevenção de fogos. Depois abriu outro concurso no valor de 36 milhões. Está tudo dito”, acrescentou a líder do CDS.

Mas não estava tudo dito. Capoulas Santos não gostou, considerou tratar-se de “declarações falsas e caluniosas” e respondeu este sábado, no Facebook. Começa por precisar que o valor do concurso aberto pelo anterior governo era de 210 milhões de euros.

E depois explica porquê: “[Assunção Cristas] esqueceu-se, porém, de dizer que a razão da anulação se deveu à ilegalidade de tal concurso, cometida por ela própria, declarada pela Inspecção Geral do Ministério, e que a abertura do concurso de 36 milhões se deveu à necessidade de respeitar a dotação orçamental por ela própria efectuada na repartição das verbas do PDR2020, para esta medida”.

Capoulas diz que preferia não ter de responder, mas: “É impossível não reagir a estas declarações inclassificáveis, mesmo sendo ser obrigado a participar numa querela que não dignifica quem nela participa. Contudo, a dimensão da desfaçatez e a desonestidade política a tal obriga”. E contra-ataca: “Existem certamente outros meios para Assunção Cristas fazer esquecer as suas responsabilidades na única medida relevante que adoptou na área florestal, a liberalização da plantação de eucaliptos em Portugal”.

Em relação à anulação do concurso, os factos jogam a favor de Capoulas Santos. De facto, o concurso de 210 milhões de euros aberto pelo anterior governo a 11 de Junho de 2015, com uma dotação orçamental de 210 milhões de euros, foi anulado após inquérito da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

“Entre os fundamentos da anulação deve-se ao facto de o valor inscrito para este concurso ultrapassar largamente a dotação total alocada a esta Operação 8.1.3 da Medida 8 do PDR 2020”, escreveu na altura a direcção da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Que acrescentava terem sido também detectadas “discrepâncias, com consequências significativas na despesa total da Medida 8 [defesa da floresta contra incêndios] e na reafectação da despesa pública do Orçamento de Estado, que a anterior gestora deixou passar”.

Apesar do novo concurso então lançado, a Quercus mostrava-se preocupada com a situação, por considerar que se tinha perdido “uma época fundamental antes do período crítico do Verão para se fazer a gestão florestal preventiva de incêndios.

“Na prática esta anulação vem impedir que se concretizem os investimentos candidatados, ou seja, não haverá projectos aprovados para Defesa da Floresta contra Incêndios antes da época de fogos com as consequências nefastas para a floresta que daí possam advir”, lê-se no comunicado da Quercus de 12 de Maio de 2016. Que rematava: “Tudo leva a crer, à semelhança de anos anteriores que o investimento público será feito principalmente no combate aos fogos florestais em vez de ser feito em acções de prevenção”.

O Ministério da Agricultura enviou também um comunicado ao Expresso, desmentindo a sua antecessora e devolvendo-lhe a acusação de cortar na prevenção de incêndios."Numa tentativa desesperada de iludir a opinião pública e de rejeitar responsabilidades nas consequências da sua própria ação política relativamente à floresta, Assunção Cristas omite o facto de ter levado a cabo uma reprogramação do PRODER em Março de 2012 e outra em Setembro de 2015, das quais resultou uma redução global de cerca de 175 milhões de euros de apoios públicos à floresta", reporta o Expresso. "Ao mesmo tempo que abria um concurso de 210 milhões de euros para uma dotação inexistente no programa de apoio seguinte, cortava 175 milhões de euros no programa que estava a gerir", acrescenta.

