Pizarro garante que o “PS não assumirá funções executivas” na Câmara do Porto, em caso de derrota

Afinal, Manuel Pizarro não está disponível para uma nova coligação com o independente Rui Moreira, como admitiu na quinta-feira à noite no debate na TVI 24 sobre as eleições autárquicas no Porto, que ficou marcado pela ausência do presidente da câmara.

“Nós não participaremos na governação da cidade se não sairmos vencedores das eleições. Não participaremos em funções executivas na cidade se não sairmos vencedores das eleições”, esclareceu Manuel Pizarro, em declarações ao PÚBLICO, que o questionou sobre os moldes de uma futura aliança com Moreira.

No debate televisivo, o vereador socialista assumiu que “a coligação resultou bem em 2013”, acrescentando mais à frente que o PS não voltaria a fazer um entendimento com Rui Moreira “nos mesmos termos” de há quatro anos, dando a entender que estaria receptivo a um novo acordo.

“É evidente que a forma como Rui Moreira rompeu o acordo condiciona o futuro. Não será possível haver no um acordo de governação da cidade como aquele que vigorou no mandato anterior. 2017 não é 2013, desse ponto de vista. Coisa diferente que eu também quero deixar clara é que o PS nunca se colocará na posição de um partido de obstrução”, disse. Pizarro explicou ainda que o que queria dizer no debate era que, “se por decisão dos portuenses" não ganhar as eleições, "o PS ficará na oposição e ficar na oposição não significa inviabilizar uma governação minoritária" de quem venha a sair vencedor.

Pizarro aproveitou a oportunidade para voltar a criticar o presidente da Câmara do Porto pela forma como a aliança foi desfeita. “O PS considera gravíssimas as condições em que o acordo que tínhamos foi interrompido por iniciativa de Rui Moreira. O PS comportou-se durante a governação autárquica com lealdade e com competência que todos reconhecem”, sublinhou, afirmando de seguida que “a forma como o acordo foi quebrado é absolutamente contrária a valores que são essenciais até a uma visão portuense sobre a política que não deixará de ter a lealdade como um dos seus referenciais”.

Rui Moreira declinou o convite da TVI para participar no primeiro debate televisivo sobre as eleições autárquicas no Porto. À hora do debate, o candidato independente assistia ao jogo da selecção nacional no estádio do Bessa não muito longe de Serralves, onde decorreu o debate. O próximo está marcado para dia 5 e já contará com a presença do autarca.

