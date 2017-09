Estratégia, sondagens e debates aumentam tensão pré-autárquica no PSD

As eleições autárquicas ainda não aconteceram e já estão a provocar tensão no PSD. O ex-deputado Feliciano Barreiras Duarte, que foi chefe de gabinete de Pedro Passos Coelho, tem uma posição muito crítica relativamente às escolhas da direcção nacional, acusando-a de “não ter conseguido identificar os melhores candidatos “e de se “esquecer de proibir que nas suas listas entrem racistas, xenófobos e populistas”.

PUB

“Não vi na escolha do candidato do PSD a Lisboa [Teresa Leal Coelho] e noutras escolhas um fio condutor em relação aos perfis dos candidatos. Nuns casos chegava uma simples indicação da estrutura local, mesmo que tomada por meia dúzia de militantes, e noutros casos as decisões das estruturas locais já não contavam, o que contava era as decisões da estrutura nacional”, diz Feliciano Barreiras Duarte ao PÚBLICO, reafirmando o que escreve num artigo de opinião.

O ex-deputado, que chegou a ser a aposta do PSD para liderar a candidatura à Câmara de Leiria, acabando por ser substituído por Fernando Costa (ex-presidente da Câmara das Caldas da Rainha), trata de responsabilizar Passos Coelho pela escolha de Teresa Leal Coelho para Lisboa. “Estamos todos a aguardar o veredicto dos cidadãos de Lisboa”, afirma com alguma ponta de ironia, declarando que não viu o debate de quarta-feira da SIC com os candidatos à câmara da capital.

PUB

Declarando que no dia 1 de Outubro, Passos terá de assumir os resultados das eleições autárquicas, como fizeram outros líderes partidários, o ex-deputado observa que “para ganhar eleições ou para ter mais votos o PSD não pode transgredir com quem defende o estigma dos emigrantes e das minorias étnicas, imitando discursos que, infelizmente, ainda existem em alguns países da Europa”. A alusão é óbvia: André Ventura. O candidato que lidera a lista do PSD à Câmara de Loures tem sido alvo de muitas críticas internas.

Para o ex-chefe de gabinete de Passos, “o PSD não devia ter vacilado e não devia deixar que em seu nome se apresentassem candidatos que diabolizam etnias e que misturam o que não deve ser misturado”.

Feliciano Barreiras Duarte destaca a importância do poder local “para um partido como o PSD” e afasta leituras que visem desvalorizar as eleições autárquicas. “O PSD tem de olhar para o poder local como uma prioridade e não como mais um mero acto eleitoral”, adverte o deputado, que há muito se tem vindo a distanciar do líder do partido.

PS em queda ligeira, PSD sem alteração O Verão tirou três pontos à popularidade de António Costa, mas mesmo assim o primeiro-ministro continua a ser o líder partidário mais popular na opinião dos 597 inquiridos pela Aximage no final de Agosto (Passos mantém-se na última posição). O efeito dos incêndios nota-se mais na avaliação que os portugueses fazem do primeiro-ministro do que nas intenções de voto no PS. Atendendo ao Verão quente, nem sequer se pode dizer que a queda dos socialistas seja acentuada: passam de 44% das intenções de voto em Julho para 43% em Agosto e continuam próximos da maioria absoluta. E mais: quem capitaliza esse descontentamento não é o PSD, que se mantém exactamente na marca dos 22,9%. Os números foram publicados pelo Correio da Manhã na sua edição de ontem e incluem ainda um ranking da popularidade dos ministros. Aí, Mário Centeno surge como o preferido e Constança Urbano de Sousa como a pior ministra aos olhos dos inquiridos.

Representando o lado mais institucional do partido como coordenador autárquico, numa das últimas entrevistas dadas, Carlos Carreiras não sucumbiu a este tipo de críticas e disse que o PSD "tem candidatas e candidatos de primeiríssima linha".

Erros de casting

As recentes declarações de André Ventura à TVI24 suscitaram já uma reacção por parte de Pedro Duarte e José Eduardo Martins, cabeças de lista do PSD às assembleias municipais do Porto e de Lisboa, respectivamente, que dizem que o candidato a Loures já se afastou do programa social-democrata.

"Choca-me que terroristas e pedófilos homicidas sejam executados? Eu digo honestamente: não me choca", disse André Ventura,na televisão. Já antes Ventura havia proferido declarações polémicas sobre minorias, mas o facto de haver um candidato do PSD a defender publicamente a pena de morte, mais do que incómodo, causou embaraço.

"Apetece-me dizer: É inaceitável", desabafa, ao PÚBLICO, o social-democrata Pedro Duarte, que foi director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. "Contraria princípios basilares do PSD", sublinha. "Andará muito mal o partido se trocar votos por convicções".

Na mesma lógica, José Eduardo Martins, candidato à Assembleia Municipal de Lisboa, acabou por comentar o tema publicamente na página de Facebook de Nuno Garoupa, quando uma discussão derivou da entrevista de Graça Fonseca ao DN, em que a governante assumia ser homossexual, para a defesa da pena de morte, assumida por André Ventura.

Relativamente à pena de morte, José Eduardo Martins é categórico: "É absolutamente excluída como possibilidade pelo nosso programa. Está na declaração de princípios que todos subscrevemos quando nos tornamos militantes".

A importância dos debates

Ao contrário de Feliciano Barreiras Duarte, Pedro Santana Lopes viu o debate dos candidatos de Lisboa e deixou elogios para a esquerda, em especial para João Ferreira, que lidera a lista do PCP. Quanto a Teresa Leal Coelho, referiu na sua coluna que “o debate não lhe correu bem”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num artigo publicado ontem no Correio da Manhã, Santana Lopes escreveu que “o debate, de facto, não correu bem" à candidata. "Pode acontecer a todos. Teresa Leal Coelho não conseguiu demonstrar a sua preparação, era frequentemente interrompida, enfim, não foi bom. Aquilo que se exige à candidata do PSD é que esteja presente no terreno, faça propostas, sistematize mais o seu discurso, defina melhor as suas prioridades”, concretizou.

No Porto, as águas sociais-democratas também andam um pouco agitadas. À boca pequena ouvem-se críticas a Rui Rio por “participar pouco” na campanha ao lado do candidato do partido, Álvaro Almeida. Fontes do PSD responsabilizam Rio por há quatro anos “fazer campanha a favor de Rui Moreira contra Luís Filipe Menezes”. “Esse apoio custou a perda da presidência da Câmara do Porto ao PSD”, acrescentam as mesmas fontes.

PUB

PUB