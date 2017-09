Paul Ryan e outros republicanos não querem que Trump encerre programa Dreamers

O líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Paul Ryan, apelou para que Donald Trump não rasgue o programa criado por Barack Obama, em 2012, que visa proteger as crianças imigrantes ilegais que chegam ou nascem em território norte-americano.

PUB

Denominado de Dreamers (sonhadores, em português), ou DACA, este programa protege da deportação quase 800 mil jovens imigrantes ilegais e abre portas à sua legalização. Tem sido noticiado nos últimos dias que o Presidente norte-americano pretende acabar com esta situação. Esta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, informou que Trump vai anunciar a sua decisão na terça-feira.

“Nós adoramos os Dreamers”, afirmou o Presidente na Sala Oval na sua única declaração sobre esta situação mas sem adiantar o que irá fazer.

PUB

Já tinham sido divulgados apelos de importantes figuras do mundo empresarial do Partido Democrata para que Trump não revertesse esta medida. No entanto, começam a surgir vozes republicanas que vão no mesmo sentido.

Paul Ryan e o senador republicano Orrin Hatch juntaram-se a um grupo de congressistas do partido de Trump que se posicionam contra o fim do programa. Ryan é o líder da câmara baixa do Congresso norte-americano e durante a campanha eleitoral chegou a assumir-se contra a candidatura de Trump. No entanto, depois da tomada de posse do novo Presidente o congressista voltou a aliar-se ao líder dos Estados Unidos, nomeadamente na criação da lei da saúde para substituir o Obamacare. Depois dos sucessivos fracassos que a lei da saúde da Administração Trump tem sofrido, tendo visto a sua viabilização no Congresso sucessivamente rejeitada, a separação entre ambos parece ser mais uma vez uma realidade.

“Na verdade, acho que ele não deveria fazer isso, e acredito que é algo que o Congresso deveria resolver”, afirmou Paul Ryan, numa entrevista à radio WCLO da sua cidade natal de Janesville, no estado do Wisconsin, referindo-se ao programa Dreamers, citado pela Reuters.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar disso, Ryan defende que Obama excedeu a sua autoridade ao criar o DACA através de uma ordem executiva, ultrapassando assim o escrutínio do Congresso, mas agora há “pessoas que estão no limbo”.

“Há crianças que não conhecem outro país, que foram trazidos pelos seus pais e que não conhecem outra casa. E por isso acredito que é necessária uma solução legislativa. E é nisso em que estamos a trabalhar. E penso que queremos dar às pessoas paz de espírito”, afirmou ainda Ryan.

Nancy Pelosi, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, veio já a público elogiar a posição do rival, desafiando-o a juntar-se aos congressistas democratas para discutir uma “solução legislativa”, cita a Reuters.

PUB

PUB