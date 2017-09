Teddy Riner conquista nono título mundial de judo

O judoca francês Teddy Riner, bicampeão olímpico nos +100 kg, conquistou este sábado pela nona vez o título mundial, prosseguindo um percurso imparável na modalidade, ao bater o brasileiro David Moura, em Budapeste. Riner, que chegava aos Mundiais na capital húngara em 14.º lugar do ranking - face à ausência competitiva -, não deu hipóteses à concorrência, vencendo por ippon, a pontuação máxima, todos os que lhe surgiram no caminho.

Na final, na sexta ida ao tatami, o judoca francês, que não perde um combate desde 2010 (com uma vertiginosa campanha de 134 duelos ganhos), encontrou o actual líder mundial, num despique em que foi paciente. O judoca só arriscou quando quis e, no ponto de ouro, já com o brasileiro esgotado, aproveitou um desequilíbrio de David Moura para o projectar no tapete, erguendo os braços e fazendo o sinal, com as mãos, de nove títulos.

A estes, o francês junta também uma medalha de prata na categoria aberta, em 2010, em Tóquio, numa competição em que foi campeão na categoria. Foi aí, na categoria open de 2010, que o judoca sofreu a última derrota da carreira, na final com o japonês Daiki Kamikawa, por decisão dos juízes. Em Budapeste, Teddy Riner apresentou-se com o judogi inscrito a letras douradas, o privilégio dos campeões olímpicos. No Rio2016 e em Londres2012, o francês conquistou o ouro, depois de ter sido bronze em Pequim2008, quando tinha 20 anos.

