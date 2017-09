Sporting conquista Supertaça de futsal

O Sporting conquistou neste sábado a Supertaça de futsal, ao vencer o Benfica por 3-2 em Coimbra. Com este triunfo, os "leões" passam a deter sete troféus e interrompem um período de dois anos de vitórias do rival.

No pavilhão Mário Mexia, o campeão nacional nunca esteve em desvantagem no marcador. Saltou para a frente por Varela, logo aos 2', num remate desviado e que traiu Cristiano, permitindo o empate minutos depois por Rafael Henmi, num remate cruzado de ângulo apertado.

Com 1-1 no marcador ao intervalo, o Sporting voltou a entrar melhor e marcou novamente, por Pedro Cary, ao 23'. Cinco minutos mais tarde, o Benfica voltou a igualar, por intermédio de Chaguinha.

Aos 31', Varela decidiu o encontro a favor dos "leões", na recarga a um primeiro disparo de Merlim, conseguindo o Sporting tapar de forma competente os caminhos da baliza, mesmo depois do forcing final do rival, com Henmi como guarda-redes avançado.

Com este triunfo, o Sporting fica a um troféu de igualar o Benfica como recordista de Supertaças.

