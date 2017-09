Fernando Santos e o jogo com a Hungria: "Temos de estar atentos"

Hungria, Andorra e Suíça, é este o calendário que falta cumprir a Portugal nesta fase de qualificação para o Mundial 2018. No domingo, a selecção nacional tentará em Budapeste elevar o ciclo de vitórias para sete e aproximar-se um pouco mais desse objectivo maior que é o apuramento directo para o Campeonato do Mundo. Para isso, alerta Fernando Santos, vai ser necessária concentração total frente a um rival que não vive só das bolas paradas.

"Vai ser um jogo muito difícil, contra um adversário de qualidade, que em casa faz um bom trabalho. Mesmo no jogo com a Suíça, fez um bom trabalho. Se houvesse justiça no futebol, esse jogo tinha caído para a Hungria", alerta o seleccionador de Portugal, a partir da sala de imprensa do Groupama Arena. "Os jogadores húngaros têm qualidade técnica, organização e fizeram um bom jogo com a Letónia, mas estamos aqui para vencer, com a humildade de quem reconhece o potencial do adversário, mas com a noção de quem sabe que tem capacidade para ganhar".

Depois da goleada sobre as Ilhas Feroé (5-1), o seleccionador poderá optar por rodar alguns jogadores, ainda que não abra minimamente o jogo a esse respeito. "Já vimos bem o adversário, vamos ver. Os jogadores que jogaram na quinta-feira fizeram só recuperação e agora vamos tomar decisões", limitou-se a sublinhar, revelando que Bruno Alve e Adrien já estão ao dispor. "Ontem treinaram, hoje treinaram outra vez, vamos ver como estão. O Bruno recuperou, o Adrien está melhor, vamos ver no treino e tomaremos a decisão".

Quando olha para o perfil da Hungria, Fernando Santos vê uma equipa capaz de assumir o jogo com bola e com uma abordagem diferente ao jogo, quando comparado com o encontro realizado em Portugal, a 25 de Março (os campeões europeus ganharam por 3-0)."Quando foram jogar a Portugal, foi com um pensamento mais defensivo e jogaram com três centrais. Ao intervalo modificaram para um 4-3-3 normal na equipa húngara. Espero uma equipa de características ofensivas, a tentar pressionar Portugal", enunciou.

A Hungria chega a esta altura encostada à parede e com uma hipótese muito ténue de ainda atingir o segundo lugar do Grupo B - tem de ganhar os três jogos que faltam e esperar que Portugal perca. Por isso, Fernando Santos espera um adversário de maior iniciativa, ainda que as bolas paradas estejam sempre debaixo de olho: "Esta é uma equipa poderosíssima nas bolas paradas, mas essa não é a única arma da Hungria. A capacidade técnica dos seus jogadores e de criar desequilíbrios é importante. Temos de estar atentos a tudo".

