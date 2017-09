Todas as cidades cabem na Cinemateca

“Um ciclo, um colóquio, um debate itinerante” – é o mote de uma das grandes apostas da programação da Cinemateca Portuguesa para a rentrée de 2017. Com início já este sábado nas instalações da Barata Salgueiro, O Cinema e a Cidade propõe olhar para as ligações indissociáveis entre o cinema (entendido como arte, economia e indústria) e as cidades (quer como cenário quer como inspiração ou mesmo factor fundamental), ao longo de cerca de uma centena de filmes a exibir entre Setembro e Novembro, um colóquio a ter lugar a 28 e 29 de Setembro e projecções a terem lugar fora da Cinemateca, por todo o país, a partir de Novembro.

A abertura oficial do ciclo decorre este sábado com três sessões imperdíveis: às 15h30, a primeira “sinfonia urbana” filmada numa cidade moderna, Manhatta (1921), de Paul Strand e Charles Sheeler, e o lendário Metrópolis (1927), de Fritz Lang (Sala Félix Ribeiro); às 18h30, Los Angeles Plays Itself (2003), o ensaio found footage de Thom Andersen sobre Los Angeles no cinema (Sala Félix Ribeiro); finalmente, às 22h30, Il Giorno della Prima di Close Up (1996), a curta de Nanni Moretti sobre a estreia de Close-Up, de Kiarostami, no seu cinema de Roma, e Playtime (1967), de Jacques Tati, a meditação sobre o mundo moderno para a qual Tati construiu um enorme décor-cidade (ao ar livre na Esplanada da Cinemateca).

O ciclo seguirá durante Setembro com filmes “de cidade” como Roma de Fellini; Viagem a Tóquio, de Ozu; o filme colectivo da Nouvelle Vague Paris Visto por (com segmentos assinados por Godard, Rohmer, Chabrol ou Rouch); Manhattan, de Woody Allen; ou A Grande Cidade, de Satyajit Ray.

O programa completo do ciclo pode ser consultado no site da Cinemateca.

