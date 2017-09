Harvey sem vítimas mortais portuguesas, mas há nacionais afectados

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas adiantou nesta sexta-feira à Lusa que não há registo de portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais provocadas pela tempestade Harvey, nos Estados Unidos, mas referiu existirem cidadãos nacionais afectados.

Segundo José Luís Carneiro, entre as vítimas mortais já identificadas pelas autoridades norte-americanas, “não há nenhum português ou lusodescendente”.

“Temos a informação de que haverá portugueses afectados. Em que termos, é essa a informação que estamos a procurar recolher”, indicou o governante à Lusa, que acrescentou que apenas nas últimas horas houve um recuo da tempestade tropical, permitindo assim desenvolver “diligências de reconhecimento e de validação das informações”.

O Governo português desconhece, para já, quantos portugueses terão sido afectados.

“Há locais que ficaram em condições que impedem literalmente que qualquer diligência possa ser desenvolvida”, explicou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado garantiu que os serviços consulares portugueses têm acompanhado a situação “desde a primeira hora”.

As autoridades dos Estados Unidos elevaram, na noite de quinta-feira, para 39 o número de mortes provocadas directa ou indirectamente pela tempestade Harvey.

As autoridades afirmaram que as inundações devem cessar em grande parte da cidade de Houston e do condado de Harris hoje ao final do dia ou na manhã de sábado.

O Harvey chegou como furacão de categoria 4 numa escala de 5 no passado fim-de-semana e converteu-se dias depois numa tempestade tropical, até ter passado, finalmente, esta quarta-feira, a depressão.

Em Houston, cidade de 2,3 milhões de habitantes, o Harvey causou inundações sem precedentes na história dos Estados Unidos e enormes prejuízos que devem levar até meses a contabilizar.

Este é o primeiro desastre natural que Trump enfrenta enquanto Presidente dos Estados Unidos.

