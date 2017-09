Fogo que arde sem se ver

Que todos os Verões uma parte de Portugal vai arder, é dado garantido. Que todos os Verões temos de pedir ajuda aos Espanhóis no combate aos incêndios, é quase certo. Que todos os Verões nos questionamos porque é que os eucaliptos são a árvore mais comum nas nossas florestas, é um enjoo maior que as curvas das estradas que os rodeiam.

PUB

De acordo com a última publicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, referente aos usos do solo em Portugal, os eucaliptos representavam, em 2010, 30% dos povoamentos florestais. Em segundo e terceiro lugar encontravam-se o sobreiro e o pinheiro-bravo, representando aproximadamente dois quintos da área florestal nacional.

Em perspectiva cronológica, no território continental, o pinheiro-bravo perdeu 263 mil hectares, descendo assim de primeiro para terceiro lugar entre 1995 e 2010. No mesmo período, os eucaliptos registaram um crescimento consistente ocupando pouco mais do que um quarto da área que outrora era ocupada por pinheiro-bravo. A restante área perdida por esta espécie foi ocupada, na sua maioria, por matos e pastagens.

PUB

Nas últimas décadas tem-se registado ainda uma crescente ocupação do solo português pela rede nacional rodoviária, sobretudo em auto-estradas e SCUTS. Em termos de NUTS II, observamos que este crescimento deu-se sobretudo nas regiões do Norte e do Centro, que são também, por hábito, as regiões mais fustigadas pelos incêndios em Portugal Continental. No entanto, nestas duas regiões, apenas 22% do aumento registado entre 2007 e 2015 pertence à categoria de estradas regionais, de acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Ora, com falta de acessos nas zonas mais isoladas do país, o combate aos incêndios por parte dos escassos recursos que temos para o fazer torna-se ainda mais difícil. Segundo o INE, em 1995 existiam cerca de quatro bombeiros por cada 1000 habitantes em Portugal. Desde 2007, houve uma queda acentuada e em 2015 o número desceu para menos de três bombeiros por cada 1000 habitantes. No entanto, esta diminuição não se observa nem no número de corpos de bombeiros, que se tem mantido relativamente constante em 470 unidades, nem na sua despesa, que tem registado uma subida continuada ao longo das últimas duas décadas.

Tal desfasamento pode ser explicado não só pelo investimento em meios de transporte mas também nos gastos relacionados com outras operações que não incêndios, tais como a intervenção em incidentes hidráulicos, ou serviços de emergência médica e pré hospitalar. Com tantas tarefas dentro de quase todas as áreas da protecção civil, custa a crer que apenas 35 dos 470 corpos de bombeiros em todo o país sejam não voluntários.

Mais impressionante ainda é a sua distribuição territorial. Se por um lado os distritos com mais população parecem ser aqueles com mais corporações de bombeiros por outro lado, esta distribuição não tem em conta a dimensão de superfície dos distritos menos populosos.

Compare-se, por exemplo, Lisboa com Castelo Branco:

Lisboa tem apenas 2.59 corporações de bombeiros por cada 100.000 habitantes, mas 21.01 corporações por cada 1000 km2;

Castelo Branco tem mais do dobro (6.52) de corporações por cada 100.000 habitantes, mas apenas 1.80 corporações por cada 1000 km2.

Apesar de Lisboa ter mais população e, provavelmente mais incidentes nas outras áreas da protecção civil, no que toca a incêndios florestais, Castelo Branco encontra-se em clara desvantagem em relação à capital. Tal não seria um problema tão grave se os bombeiros dos outros distritos, e até do país vizinho, conseguissem rapidamente chegar até Castelo Branco e estivessem familiarizados com as condições geográficas deste distrito.

Finalmente, é importante olhar não só para o combate aos incêndios como também para a sua prevenção, através da identificação e limpeza das propriedades privadas. De acordo com o estudo “O cadastro e a propriedade rústica” de Rodrigo Sarmento de Beires, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2013, estima-se que cerca 10% do território português, em grande parte florestal, não tenha dono identificado. A juntar a esta percentagem existem ainda todos os terrenos que são herdados por descendentes que desconhecem as suas coordenadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos últimos anos foram aprovadas diferentes leis para combater a falta de gestão florestal. Entre elas a apropriação facultativa de terrenos abandonados por parte das autarquias (Leis 89/1997 e 72/2014) e a limpeza obrigatória dos terrenos confinantes a edificações (Decretos-lei 124/2006 e 17/2009). No entanto, torna-se difícil de as executar com apenas 311 guardas florestais, aquém dos 1000 recomendados pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas.

Resta-me concluir com um pedido de exercício de reflexão, ao leitor e aos responsáveis governamentais, gerais e locais, acerca de todos os outros factores que levam a situações catastróficas que se repetem todos os Verões em Portugal. Não são só os eucaliptos que ardem, há mais fogo por aí, mas esse... esse é fogo que arde sem se ver.

Vox Nova é uma parceria entre o PÚBLICO e o Nova Economics Club, o grupo de estudantes de Economia da Nova School of Business and Economics. Um membro deste grupo escreve quinzenalmente.

PUB

PUB