Supremo Tribunal do Quénia anula vitória de Kenyatta e manda repetir eleições

O Supremo Tribunal do Quénia anulou as eleições presidenciais de 8 de Agosto, em que foi reeleito o Presidente Uhuru Kenyatta, com 54,3% dos votos e ordenou que se realizem novas eleições dentro de seis dias.

O candidato da oposição derrotado, Raila Odinga, tinha rejeitado os resultados, defendendo que o sistema informático da comissão eleitoral tinha sido pirateado, o que resultou numa “fraude maciça” a favor de Uhuru Kenyatta.

Os observadores internacionais às eleições afirmaram, no entanto, que não havia indícios de manipulação. "Não foram encontrados “sinais de manipulação centralizada ou localizada” no processo de voto, afirmou a chefe da missão da União Europeia, Marietje Schaake.

Odinga recorreu para o Supremo, que revelou esta sexta-feira a sua decisão: a comissão eleitoral não respeitou a Constituição na condução do processo eleitoral, disse o juiz David Maraga, porta-voz do tribunal, citado pela BBC. Ilibou no entanto de qualquer responsabilidade o Presidente Uhuru Kenyatta.

Cerca de um terço dos formulários com resultados tinha irregularidades, disse o Supremo. Alguns estão em branco, outros foram assinados todos pela mesma pessoa, alguns vieram de mesas de voto que simplesmente não existiam. Há milhares sem selos oficiais ou marcas-de-água, e alguns com resultados diferentes dos totais anunciados pela comissão eleitoral, diz ainda a BBC.

O Presidente Kenyatta protestou contra a decisão do Supremo - e deve discursar ao país em breve. O seu advogado disse que o Presidente está "desapontado" com a decis

A Comissão de Direitos Humanos do Quénia também havia afirmado que encontrou discrepâncias entre os dados disponíveis no site e as contagens feitas em algumas mesas de voto. O presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, chegou a confirmar uma intromissão no sistema informático, mas garantiu que não tinha sido bem-sucedida.

As eleições a 8 de Agosto ficaram marcadas por episódios de violência que causaram dezenas de mortos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos dava conta da morte de 24 pessoas, das quais 17 na zona da capital. A oposição falou em centenas de vítimas mortais, mas as forças de segurança do Governo negaram o recurso à força.

Em 2007, as eleições resultaram em cerca de 1200 mortos e desalojaram 600 mil pessoas.

