FARC mudam de nome mas não de sigla

Para marcar a sua transição para a vida política, a ex-guerrilha colombiana FARC anunciou a mudança de nome e de símbolo. Porém, o grupo irá manter a sigla, que passa agora a designar a Força Alternativa Revolucionária do Homem Comum.

O novo símbolo é uma rosa vermelha. As FARC, até agora Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, concluíram em Junho o desarmamento, uma parte crucial do acordo de paz assinado no ano passado.

Um congresso juntou 1200 delegados em Bogotá esta semana, em que foi decidido o novo nome, com o qual o partido pretende concorrer às eleições legislativas do próximo ano.

