Bomba da II Guerra Mundial vai obrigar à retirada de 60 mil pessoas em Frankfurt

As autoridades de Frankfurt avisaram que a cidade germânica pode parar na próxima segunda-feira se os residentes não acatarem as ordens de deixarem as suas casas para permitir a desactivação de uma grande bomba da II Guerra Mundial.

No domingo, a cidade vai rertirar cerca de 60 mil pessoas naquela que é a maior manobra do género desde a guerra enquanto as autoridades desactivam uma bomba britânica descoberta num local de construção de um edifício durante esta semana na zona de Westend.

Os chefes da polícia e dos bombeiros da cidade avisaram, durante uma conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, que irão utilizar, se necessário, a força e o encarceramento para esvaziar a área.

O chefe dos bombeiros de Frankfurt, Reinhard Ries, afirmou aos jornalistas que uma explosão descontrolada do engenho seria suficiente para desnivelar um quarteirão: “Esta bomba tem mais de 1,4 toneladas de explosivos”, explicou. “O problema não são apenas os fragmentos, mas também a pressão que cria que iria desnivelar todos os edifícios num raio de 100 metros”, referiu.

Acredita-se que a bomba do tipo HC 4000 foi largada pela Força Aérea britânica durante a II Guerra Mundial. Este tipo de descobertas não são novidade na Alemanha mas é raro encontrar uma bomba tão grande e localizada numa área tão sensível.

A evacuação vai abranger um raio de 1,5 quilómetros em redor do local da bomba e inclui a sede da polícia, dois hospitais, sistemas de transportes e o banco central alemão que possui no seu interior 70 mil milhões de euros em reservas de ouro.

As autoridades pediram assim, esta sexta-feira, que os residentes deixem a zona a partir das 8h de domingo e afirmaram que o processo deverá durar pelo menos 12 horas.

A polícia informou ainda que não será possível iniciar o processo de desactivação do engenho até que toda a gente tenha deixado a zona envolvente. Por isso, vão tocar à campainha de todas as casas e utilizar tecnologia de detecção de calor a partir de helicópteros para identificar aqueles que ficarem para trás.

As estradas e os sistemas de transporte, incluindo partes do metro, vão ser encerradas durante os trabalhos e, pelo menos, mais duas horas após o desactivação da bomba para permitir que os pacientes dos hospitais locais sejam transportados sem trânsito.

O tráfego aéreo de Frankfurt poderá também ser afectado se existir vento de leste no domingo, informou o controlo de tráfego aéreo à Reuters. Além disso, pequenos aviões privados, helicópteros e drones vão ser impedidos de circular na zona.

Os residentes afectados por esta situação serão colocados num mercado e num centro de convenções. A maioria dos museus da cidade oferecem entrada livre durante todo o dia de domingo, e alguns deles vão abrir a porta mais cedo do que o costume.

