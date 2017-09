Pessoas com mobilidade reduzida já não podem ir ao banho na Praia de Mindelo

A cadeira anfíbia da Praia de Mindelo foi roubada na passada terça-feira, dia 29 de Agosto. O “carrinho que flutua na água, onde pessoas com deficiência, acompanhada por dois nadadores salvadores, se sentam e vão à água” desapareceu da praia, apesar de ter estado guardada numa zona segura com uma corrente. A Praia de Mindelo tem bandeira de Praia Acessível, mas sem a cadeira a zona costeira concessionada por António Ramos já não está preparada para levar pessoas com mobilidade condicionada à água com segurança.

“Vandalismo há sempre. Partem barracas, sinais e, às vezes, as explanadas aparecem na praia”, explica António Ramos, referindo que apesar dos actos de vandalismo que acontecem todos os anos, nunca tinham roubado a cadeira antes. “ A cadeira não serve para mais nada. Se ainda tivesse outra serventia?...”, questiona, incrédulo, o concessionário.

Com o propósito único de transportar “pessoas com deficiências ou com dificuldade em andar”, a cadeira anfíbia é o único meio seguro que “permite ir à água sem medo”. “Algumas pessoas nunca puderam ir ao banho por causa das dificuldades que têm. Dentro da cadeira eles sentem-se seguros”, explica António Ramos, admitindo que agora não podem manter o serviço porque “não se pode levar as pessoas ao colo”.

Apesar da época balnear estar a terminar, traduzindo-se numa menor afluência de pessoas à praia, António Ramos já teve de dizer que não a quem lhe pediu para utilizar o veículo. Para além da cadeira, na Praia de Mindelo, classificada como praia de Qualidade de Ouro pela Quercus, foram roubadas duas placas, uma publicidade de gelados e umas balizas pequenas. “Mas o que faz mais falta é a cadeira”, reforça o concessionário, que não sabe como será para o ano, restando-lhe apenas informar a Câmara, entidade responsável pela cedência do material.

A Praia de Mindelo é uma das cinco praias de Vila do Conde classificadas no âmbito do programa “Praia acessível- Praia para todos”. Turismo e Nossa Senhora da Guia, na frente urbana sul, Vila chã e Labruge têm a mesma classificação e também estão equipadas com uma cadeira anfíbia. Para além do veículo, as praias têm de ter acessos facilitados à área pedonal, ao parque de estacionamento e ao areal, bem como instalações sanitárias adequadas .

No país, incluindo as ilhas, este ano há 222 zonas balneares acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

