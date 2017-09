O Porto chegou-se às margens do Douro já a pensar no fim-de-semana

Sempre que um avião se aproxima da Ponte Luís I, ultrapassa o último obstáculo e sobe a toda a velocidade em direcção ao céu, a neta de Joaquim Santos tapa os ouvidos. São 14h30 e a categoria Challenger, composta por pilotos mais jovens, começou a segunda sessão de treinos livres do dia. Alguns aviões até já chegaram esta quinta-feira ao Queimódromo, mas só esta sexta-feira desfilaram para Porto e Gaia verem. Dez anos depois da estreia, a Red Bull Air Race chegou hoje oficialmente às margens do Douro.

Na Ribeira, onde durante o fim-de-semana se vão juntar muito curiosos e aficionados, ainda está despida e quem veio procura refúgio nas poucas sombras disponíveis. À porta de um restaurante, o dono, Joaquim Santos, em tronco nu e com uma t-shirt azul na cabeça, diz que já consegue distinguir os pilotos com “ sangue frio e mais habilidosos”. Basta ver como saem dos air gates.

Espera que a noite e o fim-de-semana tragam mais gente para ajudar a compor a esplanada em frente ao negócio familiar, que hoje está vazia. Revela que estes próximos dias não são tão bons para o negócio como podem parecer. Florbela, que trabalha no restaurante, explica que durante o fim-de-semana, por causa da prova, os guarda-sóis não podem ser abertos e que “muita gente traz merenda de casa”, fazendo da varanda um assento para o resto do dia.

Estão quase a começar os voos de treino dos graúdos e o último piso do restaurante já deixa ver uma Ribeira a ser preenchida a conta-gotas. Os aviões vão surgindo em em intervalos mais reduzidos e já há mais cabeças, telemóveis e objectivas a apontar para cima. Do outro lado da margem, a zona ribeirinha de Gaia parece espelhar o que se passa na margem norte.

Um pouco à frente do restaurante de Joaquim , Manuel Magalhães, sentado numa escadaria, de amendoins na mão e bicicleta pousada ao lado parece ter encontrado o sítio ideal: pouca gente ao redor e a tão procurada sombra. “O sítio é bom, mas tive que pagar cinco euros por ele”, comenta, jovialmente o portuense. A pose descontraída condiz com o dia de hoje, afinal “são só treinos”. Amanhã já começa a doer e, por isso, o pouso vai ser outro.

O eco que toda a gente ouve

Muitas ruas da cidade já estão cortadas ao trânsito e, por isso, quando deixamos a área ribeirinha para trás e entramos no coração da cidade, as estradas também são tomadas por quem vai descendo o Porto para se empoleirar na melhor varanda possível para o espectáculo. Até podíamos dizer que a cidade funciona a um ritmo normal, não fosse o motor dos aviões que, ao ecoar pelas artérias do butgo, obriga sempre os olhos a procurar o céu.

Há quem prefira outras latitudes e procure ficar nivelado com os aviões. Maria Alice e Fátima Rodrigues escolheram tomar refúgio no Miradouro da Vitória e distanciaram-se de quem prefere ver e sentir o rugir das aeronaves de perto. Ambas moram no Porto e, nas palavras de Fátima, escolheram esta sexta-feira por ser o dia mais tranquilo “para matar saudades” da prova

Amanhã ficam em casa. O dia de hoje já deu para molhar o pé e sentir o pulso de uma cidade que, no sábado e domingo vai encher e vai ver a vizinha Gaia fazer o mesmo.

