O parque tecnológico de Bragança tem mais uma empresa

A ITSector, empresa portuguesa de base tecnologica sediada no Porto, abriu esta sexta-feira no Brigantia EcoPark, em Bragança, o quinto centro tecnológico, num investimento "na ordem de 500 mil euros" com 20 colaboradores, pretendendo triplicar esse número “até ao final do ano".

Para o presidente do Brigantia EcoPark, Hernâni Dias, esta é a prova de que este projecto "não é um elefante branco", apesar de ainda haver pessoas que "continuam a pensar que está sem actividade nenhuma". O também presidente da Câmara de Bragança afirma que estão instaladas 14 empresas, com 61 postos de trabalho, no parque tecnológico, o que equivale a um valor “claramente acima daquilo que era a perspectiva inicial”.

Para este novo investimento, a base de apoio e recrutamento de colaboradores foi o Politécnico de Bragança, como indicou o presidente do grupo ITSector, Renato Oliveira, esclarecendo que essa escolha derivou do facto de o politécnico local estar “muito bem cotado a nível nacional" e por ter “um rácio de alunos internacionais muito elevado”.

A ITSector foi criada em 2005 e é especializada, como explicou Renato Oliveira, "na transformação digital dos bancos", criando "soluções que permitem aos clientes, no seu dia-a-dia, usarem a tecnologia para facilitar o acesso". A empresa tem dois grandes centros no Porto e em Lisboa, e mais três em Braga, Aveiro e Bragança, onde contam com o apoio do ensino superior local.

Pensado como um espaço para acolher empresas e desenvolver investigação nas áreas do ambiente, energia, ecoconstrução e ecoturismo, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, o parque tecnológico de Bragança foi lançado em Março de 2012 com a perspectiva de, numa década, criar 480 postos de trabalho e atrair 110 empresas, com um investimento de 9,5 milhões de euros. O projecto faz parte do Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro que engloba, além do de Bragança, o Régia-Douro Park, em Vila Real.

