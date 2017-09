Dívida pública aumenta para 249,2 mil milhões em Julho

A dívida pública portuguesa na óptica de Maastricht, a que Bruxelas inclui na sua análise, aumentou, entre Junho e Julho, em 81 milhões de euros. É agora de 249,2 mil milhões de euros, divulgou o Banco de Portugal, em dia de avaliação de rating pela Moody’s.

De acordo com o Banco de Portugal, “esta variação reflecte um aumento de certificados do Tesouro e outros depósitos junto das administrações públicas”, em 600 milhões de euros, e “emissões líquidas negativas de títulos no mesmo montante”.

Adicionalmente, refere, registou-se em Julho um acréscimo de empréstimos no montante de 100 milhões de euros, resultante do aumento de empréstimos junto de bancos residentes, com destaque para o acordo assinado entre o Estado e o Banco Santander Totta respeitante aos contratos de derivados com empresas públicas de transportes, no montante de 2,3 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, o BdP destaca o reembolso de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, no montante de 1,8 mil milhões de euros.

Os activos em depósitos da administração central, por sua vez, diminuíram em 800 milhões de euros.

A dívida pública líquida de depósitos da administração central registou, assim, um acréscimo de 900 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 230,3 mil milhões de euros.

Portugal enfrenta neste mês de Setembro dois testes junto das agências de notação financeira, quando a Moody’s e a Standard & Poor’s (S&P) actualizarem as suas avaliações do rating do país. A primeira agência apresenta uma decisão já nesta sexta-feira, a segunda divulga-a dentro de duas semanas.

