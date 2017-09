Casais vão ter nova oportunidade para evitar adicional do IMI

A partir da próxima semana, os contribuintes que não pediram a avaliação conjunta do património vão poder fazê-lo e com isso poderão, em alguns casos, ficar isentos ou ter apenas de pagar parcialmente o Adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI).

PUB

O Jornal de Negócios conta na edição de hoje que a Autoridade Tributária vai permitir que os contribuintes casados ou unidos de facto que se esqueceram (ou não souberam) da possibilidade de pedir uma revisão da matriz predial o possam fazer a tempo de evitar o pagamento total ou parcial do AIMI.

Até Junho, dados da Autoridade Tributária revelados pelo PÚBLICO davam conta que 3479 contribuintes casados ou em união de facto escaparam ao pagamento deste imposto ao separarem o património pelos membros, isto porque o AIMI é um imposto cobrado por proprietário e não por património.

PUB

No caso dos contribuintes casados ou em união de facto, a propriedade do património pode ser comum, mas também pode estar separada por cada membro e foi por isso que os 3479 fizeram essa separação, não atingindo o valor da isenção (600 mil euros de Valor Patrimonial por pessoa, 1,2 milhões se fosse uma tributação conjunta). Agora, esta possibilidade volta a abrir-se para os casais que não fizeram estra separação dos imóveis.

PUB

PUB