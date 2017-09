Wayne Rooney detido por conduzir sob efeito do álcool

O antigo capitão inglês Wayne Rooney foi detido na quinta-feira pela polícia em Inglaterra, sob a acusação de condução sob o efeito do álcool. A notícia está a ser avançada pela imprensa britânica.

PUB

O jogador do Everton foi detido em Cheshire, junto à sua casa, em Liverpool. A polícia de Cheshire recusou fazer qualquer comentário sobre o alegado incidente, diz a BBC. Não são conhecidas para já quais as consequências legais para o jogador.

Rooney regressou em Julho ao Everton com quem assinou contrato por dois anos. O jogador de 31 anos regressa ao clube depois de 13 anos com a camisola do Manchester United. É o melhor marcador de sempre da selecção inglesa, com 53 golos, marcou por 183 vezes em 393 jogos com a camisola do United.

PUB

PUB

PUB