Sporting: venda de Adrien ao Leicester aguarda confirmação da FIFA

O Sporting anunciou nesta sexta-feira que chegou a acordo com o Leicester para a transferência de Adrien Silva, mas afirma que o registo da transferência aguarda “confirmação da FIFA”.

Comunicado do Sporting

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol ADRIEN SILVA, estando o registo da mesma a aguardar confirmação da FIFA.

