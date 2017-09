Schwartzman é o homem de quem se fala

Não é um jogador do top 10, nem dos mais altos: é Diego Schwartzman, o herói do quinto dia do Open dos EUA. O argentino mede 1,70m e ocupa o 33.º lugar do ranking, o seu melhor de sempre, alcançado há duas semanas, após atingir os quartos-de-final do Masters 1000 de Montreal e derrotar Dominic Thiem, depois de salvar quatro match-points. Nesta sexta-feira, o tenista nascido há 25 anos, em Buenos Aires, somou a segunda vitória sobre um top 10, ao eliminar o campeão de 2014, Marin Cilic (7.º), o mais credenciado da metade inferior do quadro. O que significa que, no dia 10 de Setembro, iremos ter (pelo menos) um estreante em finais do Grand Slam.

A altura de Schwartzman não lhe permite estar ao nível dos grandes servidores (perde três em cada 10 jogos em que serve), daí ter investido bastante na resposta — no circuito masculino, só Andy Murray consegue ganhar mais jogos quando está a responder ao serviço.

Cilic, de 1,98m, perdeu o serviço nove vezes, mas foi quando cometeu uma dupla-falta (um dos 80 erros não forçados) que deu ao argentino o 3-2 no quarto set, precipitando a derrota, concluída em 3h23m: 4-6, 7-5, 7-5 e 6-4.

Em frente, seguiram igualmente Pablo Carreño Busta (19.º), Denis Shapovalov (69.º), que aos 18 anos é o mais jovem a alcançar os oitavos-de-final de um major desde 1998 (Marat Safin), e Paolo Lorenzi (40.º) que, aos 35 anos, é o mais velho a estrear-se nos “oitavos” de um Grand Slam.

A parte superior do quadro competiu na véspera e os favoritos também tiveram problemas. Na sua longa carreira, nunca Roger Federer tinha chegado à terceira ronda com 10 sets disputados. Mas as dificuldades que o actual número três do ranking tem encontrado poderão beneficiá-lo: o suíço vem de uma lesão nas costas que o impediu de competir nas últimas semanas. “Não estou a jogar mal, apenas com altos e baixos, o que já esperava dada a minha preparação”, justificou Federer, após vencer Mikhail Youzhny (101.º), por 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 e 6-2.

Na sessão nocturna, Rafael Nadal (1.º) reagiu bem à boa entrada do japonês Taro Daniel (121.º), para vencer por 4-6, 6-3, 6-2 e 6-2.

No torneio feminino, Shelby Rogers (62.ª) protagonizou com a australiana Daria Gavrilova (20.ª) o mais longo encontro de singulares feminino na história do Open dos EUA (3h31m), ganho pela norte-americana, por 7-6 (8/6), 4-6 e 7-6 (7/5).

Entretanto, na Costa Oeste, a grande ausente do torneio, Serena Williams, dava à luz uma menina...

