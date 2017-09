Madeira recebe nacional de Optimist e Techno 293

Oitenta jovens velejadores, de 19 clubes, começaram nesta sexta-feira a competir no XIII Campeonato de Portugal de vela de infantis e iniciados, que se está a realizar na baía de Santa Cruz, na Madeira. Com organização do Iate Clube de Santa Cruz e da Associação Regional de Vela da Madeira, a competição será disputada nas classes Optimist e Techno 293.

Com um total de seis regatas a serem disputadas ao longo de três dias, esta competição assinala o regresso de uma prova nacional de vela à Madeira, o que já não acontecia há mais de uma década, e será disputada na baía de Santa Cruz, conhecida pelas boas condições de vento e mar que proporciona.

Para Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), a realização da prova no arquipélago é um “motivo de orgulho” e resulta da “conjugação de esforços entre o Iate Clube de Santa Cruz e a ARVM, suportada por vários e significativos apoios e parcerias, bem como da disponibilidade dos clubes regionais associados”.

“Trata-se de uma oportunidade única de coexistência entre a comunidade local e os que nos visitam, estreitando laços e permitindo a partilha de experiências e saberes, contribuindo de forma inequívoca para o desenvolvimento de ambos, unidos pela modalidade e pelo gosto de velejar”, refere o líder da associação madeirense, que salienta ainda a oportunidade de “promover o destino e o território através do desporto” respeitando e conservando o “grande activo que é o mar”.

